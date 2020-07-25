Уткин — автор лучшего гола в июле

Пресс-служба РПЛ сообщает, что гол полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара» стал лучшим в июле.
Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова (ЦСКА), эксперты «Матч Премьер» – гол Эрика Бикфалви («Урал»). Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за удар игрока «Краснодара».
Гол Даниила Уткина – лучший в июле! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020
Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока «Краснодара»! ⚖#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #РПЛтопчик pic.twitter.com/uCLefZWzSm
Бикфалви безусловно лучше.
Да и имхо тот же гол Щенникова в последнем туре круче.
Бикфалви безусловно лучше.
Да и имхо тот же гол Щенникова в последнем туре круче.
2. Уткин
3. Претендентов много.
2. Уткин
3. Претендентов много.