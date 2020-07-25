ГлавнаяНовости

Уткин — автор лучшего гола в июле

25 июля 2020, 09:15

Пресс-служба РПЛ сообщает, что гол полузащитника Даниила Уткина из «Краснодара» стал лучшим в июле.

Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова (ЦСКА), эксперты «Матч Премьер» – гол Эрика Бикфалви («Урал»). Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за удар игрока «Краснодара».

Все новости
«Зенит» оформил золотой дубль впервые с 2010 года
25 июля Комментарии98
ОфициальноВлашич стал лучшим игроком РПЛ в июле
25 июля Комментарии17
ОфициальноСемак — лучший тренер июля
25 июля Комментарии38
РФС отложил определение лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20
24 июля Комментарии12
Хендерсон признан игроком сезона в АПЛ по версии журналистов
24 июля Комментарии14
РПЛ назвала имена претендентов на приз лучшему игроку в июле
24 июля Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alean
Alean
25 июля в 13:01
Уткин забил конечно хорошо, но это явно не лучший гол месяца.
Бикфалви безусловно лучше.
Да и имхо тот же гол Щенникова в последнем туре круче.
Брулин
Брулин
25 июля в 10:59
Радует то что Уткин неплохо так заиграл. Если продолжит в том же духе то вырастет в классного полузащитника
mihaluch
mihaluch
25 июля в 10:01
Уткина наверное Вася Уткин выбирал.
МиХаХа
МиХаХа
25 июля в 09:53
1. Бикфалди
2. Уткин
3. Претендентов много.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
25 июля в 09:49
Гол хорош. Ещё и самому Зениту. Дорогого стоят такие голы.
Caniggia
Caniggia
25 июля в 09:45, ред.
Смешно сравнивать сложность удара Уткина и Бикфалви. Гол Бикфалви безусловно на несколько порядков сложнее и красивее всех остальных. Такие голы редки и уникальны. Самый великий и красивый гол, который я когда либо видел в жизни, забил именно так молодой Ван Бастен где-то в середине 80-х, выступая за Аякс.
Армейская душа
Армейская душа
25 июля в 09:42
А как же шедевр Маслова? Спартачи уже признали его гол лучшим голом года
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 09:33
У Зенита с Краснодаром всегда получаются огненные матчи с красивыми голами...
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 09:30
Вообще забить Зениту это редкий гол, который становится лучшим. Гыгыгы
Valeleo
Valeleo
25 июля в 09:17, ред.
Забить редкий гол Зениту может только мастер.
plusnindimon
plusnindimon
25 июля в 09:17
Не согласен, Эрик Бикфалви, а Уткин 2 место.
Romkurch
Romkurch
25 июля в 09:16
Возможно это так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100