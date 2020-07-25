Уткин — автор лучшего гола в июле

1595657716

25 июля 2020, 09:15

Пресс-служба РПЛ сообщает, что гол полузащитника из «Краснодара» стал лучшим в июле.

Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова ( ЦСКА ), эксперты «Матч Премьер» – гол Эрика Бикфалви («Урал»). Решающим стал выбор экспертов РПЛ , которые отдали свой голос за удар игрока «Краснодара».