ГлавнаяНовости

Лука Ромеро: «Меня раздражают сравнения с Месси»

сегодня, 06:16

15-летний полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро признался, что негативно относится к тому, что его сравнивают с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Напомним, Ромеро этим летом стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, выйдя на замену в матче против «Реала» (0:2).

Меня раздражает то, что меня сравнивают Месси. Есть только один Месси, а я хочу сделать себе имя в футболе как Лука Ромеро.

Ромеро также заявил, что хотел бы выступать за сборную Аргентины, несмотря на то, что родился в Мексике и также может играть за Испанию. 

Все новости
Моратти — о возможном трансфере Месси в «Интер»: «Иногда мечты сбываются»
Сегодня, 23:00 Комментарии3
Хави: «Я уважаю Сетьена»
Сегодня, 19:44 Комментарии4
Платини: «Дибала больше похож на Марадону, чем на меня»
Сегодня, 16:28 Комментарии12
Лингард: «Роналду — это Майкл Джордан мира футбола»
Сегодня, 16:03 Комментарии29
Ахмедов: «Игрой за „Спартак“ Урунов поднимет имидж узбекского футбола»
Сегодня, 15:33 Комментарии37
Агент: «Интерес „Зенита“ к Пасторе? Это неправда»
Сегодня, 14:31 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
explay-
explay- ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:25
Лучше с гномом чем с заднеприводным который у тебя на аве.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:37
Конечно не приятно когда тебя с гномом сравневают.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 09:05
Такие как Месии раз в сто лет рождаются, Луков Ромеро пруд пруди.
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 08:26
Конечно, кому понравятся сравнения с бесхребетным и алчным существом?
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 08:15
У Луки Ромеро все в порядке?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:11
И не слишком обоснованный выход на поле именно против Реала и дурацкое интервью с упоминанием Месси больше говорят о напряжённой работе его агента чем об уровне таланта.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 07:58
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 07:32
    Оскорбительное сравнение, это даже понимает 15-ти летний мальчик.
    Legend 6
    Legend 6 ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 07:08
    Ага, услышим😂из Сегунды. Как и Оренбурге - из ФНЛ😂
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:01
    Удачи тебе...думаю мы о тебе еще услышим...
    Romkurch
    Romkurch
    сегодня в 07:00
    Даже ребенок это понимает.
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter
    сегодня в 06:47
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 06:38
      15 лет, а нервный какой-то, чувствую что скоро женится на старухе, набьет татуировок и станет капитаном Реала...
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 06:25
      Рано раздражается паренёк)))
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 06:18
      Месси лучший. Живис этим
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100