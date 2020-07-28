Лука Ромеро: «Меня раздражают сравнения с Месси»

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сегодня, 06:16

15-летний полузащитник «Мальорки» признался, что негативно относится к тому, что его сравнивают с капитаном «Барселоны» . Напомним, Ромеро этим летом стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, выйдя на замену в матче против «Реала» (0:2).

Меня раздражает то, что меня сравнивают Месси. Есть только один Месси, а я хочу сделать себе имя в футболе как Лука Ромеро.

Ромеро также заявил, что хотел бы выступать за сборную Аргентины, несмотря на то, что родился в Мексике и также может играть за Испанию.