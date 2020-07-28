Лука Ромеро: «Меня раздражают сравнения с Месси»

15-летний полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро признался, что негативно относится к тому, что его сравнивают с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Напомним, Ромеро этим летом стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, выйдя на замену в матче против «Реала» (0:2).
Меня раздражает то, что меня сравнивают Месси. Есть только один Месси, а я хочу сделать себе имя в футболе как Лука Ромеро.
Ромеро также заявил, что хотел бы выступать за сборную Аргентины, несмотря на то, что родился в Мексике и также может играть за Испанию.
Я не Месси!!! Я...Я...это... Я Роналдо
Поклонники перхотеборца не в обиду, а шутки ради))
Я не Месси!!! Я...Я...это... Я Роналдо
Поклонники перхотеборца не в обиду, а шутки ради))