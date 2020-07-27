Дуймович: «Зря Ловрен ушёл из „Ливерпуля“ в „Зенит“»

Экс-полузащитник «Локомотива» поделился мнением о переходе защитника из «Ливерпуля» в «Зенит».

Вряд ли у Ловрена были варианты лучше, чем «Зенит», учитывая ситуацию с коронавирусом. Но на его месте я бы остался в «Ливерпуле». Лучше играть в хорошем городе и в хорошей европейской команде с разными бонусами, чем в «Зените», пусть и за меньшие деньги. Зря он ушел из «Ливерпуля».

Думаю, что «Ливерпуль» не сделал ошибку. Ловрен – качественный игрок, он поможет «Зениту». У него есть достаточно опыта, Деян может играть еще несколько лет на высочайшем уровне. А у «Ливерпуля» сейчас есть возможность заменить Ловрена кем угодно. Они могут купить молодого защитника за 40 млн евро и не переживать.

Иванович? Он отличный игрок, много матчей провел за сборную. Перед переездом в АПЛ он прекрасно играл в «Локомотиве». Бранислав еще не сказал своего последнего слова, он сможет поиграть чуть-чуть на высоком уровне.

Я думаю, что Иванович ушел из «Зенита» ради очередного вызова в Англии. Это другой чемпионат, нежели российский. Там очень любят футбол, это другое, нежели играть в России за деньги и Лигу чемпионов.