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Дуймович: «Зря Ловрен ушёл из „Ливерпуля“ в „Зенит“»

вчера, 18:10

Экс-полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мнением о переходе защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит».

Вряд ли у Ловрена были варианты лучше, чем «Зенит», учитывая ситуацию с коронавирусом. Но на его месте я бы остался в «Ливерпуле». Лучше играть в хорошем городе и в хорошей европейской команде с разными бонусами, чем в «Зените», пусть и за меньшие деньги. Зря он ушел из «Ливерпуля».

Думаю, что «Ливерпуль» не сделал ошибку. Ловрен – качественный игрок, он поможет «Зениту». У него есть достаточно опыта, Деян может играть еще несколько лет на высочайшем уровне. А у «Ливерпуля» сейчас есть возможность заменить Ловрена кем угодно. Они могут купить молодого защитника за 40 млн евро и не переживать.

Иванович? Он отличный игрок, много матчей провел за сборную. Перед переездом в АПЛ он прекрасно играл в «Локомотиве». Бранислав еще не сказал своего последнего слова, он сможет поиграть чуть-чуть на высоком уровне.

Я думаю, что Иванович ушел из «Зенита» ради очередного вызова в Англии. Это другой чемпионат, нежели российский. Там очень любят футбол, это другое, нежели играть в России за деньги и Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 03:39
Дуймович!Это ты мне будешь говорить? Золотые слова:"Лучше играть в хорошем городе и за хорошую европейскую команду…"
12й игрок
12й игрок ответ blitz (раскрыть)
вчера в 23:30
А по результатам спартака, складывается именно такое впечатление, что они за ромбик играют))
blitz
blitz
вчера в 22:28
Да же Дуймович понимает что Лаврен пришел за бабками Газпрома, а не за стрелку играть.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:25
Это и ежу понятно , только есть некоторые , кто думает что он пришел из любви к великому клубу)))
VV V
VV V
вчера в 22:11
Как зря ???? Ловрен теперь сказочно богат за счёт Российского государства.
Сп62
Сп62
вчера в 21:53
Города у нас хорошие, но спрос на "золотые паспорта" почему то у нас резко вырос.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 21:17
Ловрен всегда был средним защитником, а в Зените вообще лентяем и косячником станет
311
311
вчера в 21:17
Думаю, в Ливерпуле не против, что избавились от Ловрена. Так что Дуймович видит лишь одну сторону медали!)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Al Ko (раскрыть)
вчера в 21:15
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    вчера в 21:14, ред.
    Ловрена не стоит осуждать, перед пенсией решил денег заработать
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 21:06
    ты великий спец, не сыграл ни одной игры уже выводы делаешь
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 20:59
    Ловрен сейчас пустышка Зенит опять в очередной раз опростоволосился
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 20:37, ред.
    мнение игрока чье имя многим встречается первый раз, мало кому интересно
    Питерский мент
    Питерский мент
    вчера в 20:27
    дуймович -наемник до мозга костей
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:05
    Еще В.И. Ленин говорил : " Деньги ( кадры) решают все". С учетом налогов в Англии он в Питере будет получать в два раза больше.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 20:00
    Газовые деньги не пахнут.
    Levadia
    Levadia
    вчера в 19:42
    Мать моя женщина!Что я прочитал?
    Как такую чушь можно сюда постить?
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 19:36
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 18:56
      Ну, спорно. Он уже готовится к пенсии, поэтому лучше заработать бабла в эти годы, а потом отдыхать, чем играть сейчас, а потом работать на пенсии.
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 18:55
      Ловрена Дзюба распечатает в раздевалке на первой тренировке.
      Зря он в Зенит перешёл
      STVA 1
      STVA 1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
      вчера в 18:53
      )))
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 18:52
      Ну вот Маркизио был больше похож на топ чем этот Ловрен,его просто травмы замучали.Все мы помним сколько пользы он принес Зениту,голы и голевые передачи сыпались как из рога изобилия....ага...
      STVA 1
      STVA 1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
      вчера в 18:50
      Маркизио тоже топ был))
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 18:43
      Вот так вот
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Литейный 4 (раскрыть)
      вчера в 18:39
      С чего Вы взяли,что это топ трансфер???Ловрен ни одного матча ещё не сыграл.
      drug01
      drug01
      вчера в 18:32
      Зенит всех тащит вот дела
      Al Ko
      Al Ko
      вчера в 18:31
      ну как город Питер получше Ливерпуля будет
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 18:30
      Значит Ловрен приехал в зенит не играть а в месяц раз соврешать марш бросок в кассу.
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 18:20
      Кто такой Дуймович, что бы обсуждать топ трансфер? Гыгыгы
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 18:11
      а ты сумму знаешь?))))))))))))))))))))))))))
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