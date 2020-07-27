Фергюсон: «Клопп, прощаю тебя за звонок посреди ночи после победы в АПЛ»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» поздравил с наградой лучшему наставнику Английской Премьер-Лиги по версии Ассоциации тренеров.

Юрген Клопп, это потрясающая работа. 30 лет прошло с момента последней победы «Ливерпуля» в чемпионате.

Невероятно. Это абсолютно заслуженная награда. Уровень производительности твоей команды был выдающимся, а твоя личность пронизывает собой весь клуб. Считаю это потрясающим выступлением.

Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Спасибо. Но в любом случае ты это заслужил, так держать.