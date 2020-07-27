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Фергюсон: «Клопп, прощаю тебя за звонок посреди ночи после победы в АПЛ»

вчера, 23:42

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил Юргена Клоппа с наградой лучшему наставнику Английской Премьер-Лиги по версии Ассоциации тренеров. 

Юрген Клопп, это потрясающая работа. 30 лет прошло с момента последней победы «Ливерпуля» в чемпионате.

Невероятно. Это абсолютно заслуженная награда. Уровень производительности твоей команды был выдающимся, а твоя личность пронизывает собой весь клуб. Считаю это потрясающим выступлением.

Я прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого ночи, чтобы рассказать о победе в чемпионате Англии. Спасибо. Но в любом случае ты это заслужил, так держать.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 03:12
Хорошо, что хоть только позвонил, а не припёрся пол четвёртого пьяным и довольным с бутылкой водки!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:07
Этот ответ САФа дорого стоит
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
сегодня в 01:06
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
сегодня в 01:03
Звонок в 3:30.
- Доброй ночи, простите, что побеспокоил в такой поздний час, это Сер Алекс?
- Да!
- Обалдеть...
Gahi
Gahi
сегодня в 00:52
Алекс. Отчёт принял, эстафету передал. Скольким нужно было Клоппу позвонить, чтобы в 3.30 очередь дошла до СЭРА?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:46
Всегда уважал Фергюсона, много хороших слов сказал про Ливерпуль Клопп, не смотря на то что был менеджером главного соперника Ливерпуля.
Давайте думать
Давайте думать ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Бессонница или нет , но любимый фильм у Алекса Фергюсона - Крестый Отец, с учетом перенесенного инсульта и умением метать бутсы в голову звонок был немного опрометчивый))
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:10
Это он от души.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:09
Алекс и простил Клоппа только потому что у него бессонница.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:54
Не каждый решится позвонить Сэру в 3-30, или не так...
Не каждому дано позвонить Сэру в 3-30!!!
Лемпард курит в сторонке
drug01
drug01
вчера в 23:52
Поздравляем так держать
Foxes
Foxes ответ Romkurch (раскрыть)
вчера в 23:50
И не такое бывает.😀
Romkurch
Romkurch
вчера в 23:47
И такое бывает.
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