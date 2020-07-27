ГлавнаяНовости

Румменигге — об отмене «Золотого мяча»: «Я не думаю, что это справедливо»

вчера, 20:37

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об отмене «Золотого мяча».

Роберт Левандовски, возможно, провел лучший сезон в своей карьере. К сожалению, France Football решил не присуждать «Золотой мяч». Я не думаю, что это справедливо.

Может быть, нам снова придется поговорить с ФИФА, потому что все высшие лиги, кроме Франции, закончили свой сезон.

Посмотрим. Я, вероятно, позже поговорю с Джанни Инфантино о возможности голосования.

Все новости
Фергюсон: «Клопп, прощаю тебя за звонок посреди ночи после победы в АПЛ»
Вчера, 23:42 Комментарии13
Дуймович: «Зря Ловрен ушёл из „Ливерпуля“ в „Зенит“»
Вчера, 18:10 Комментарии31
«Будем очень скучать по тебе, особенно я». Салах попрощался с Ловреном
Вчера, 17:26 Комментарии19
Клопп — о Ловрене: «Ещё одна легенда „Ливерпуля“, которая покидает клуб»
Вчера, 16:04 Комментарии18
Юрич — о возобновлении сезона Серии А: «Это не футбол, а бизнес»
Вчера, 14:50 Комментарии6
Журналист Брага: «„Спартак“ может выиграть РПЛ в следующем сезоне»
Вчера, 14:34 Комментарии72
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Conzor
Conzor
сегодня в 00:49
Все вернется.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:30
Я вообще не понимаю по какой причине решили не вручать З.М?!
пусть представители France Football внятно объяснят причину отмены награды?! Все лиги были в одинаковых условиях во время Пандемии,но практически все рискнули и доиграли этот длинный трудный сезон. + еще и евро кубки доиграют
так что не вижу объективной причины не вручать награду,тем более что есть замечательные претенденты в этом году!
Groove000
Groove000 ответ Top_gun_ (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Вот поэтому, мне кажется, будет справедливым ввести дополнение по голам с пенальти. Я считаю, за них должны присуждать меньше очков. 0,5 будет правильно. То есть, если за один гол коэффициент в топ-лигах равняется двум, то за гол с пенальти - только 1. Это если говорить про ЗБ
Top_gun_
Top_gun_
вчера в 21:53, ред.
Смотря,как Иммобиле забил 34,а Рон 31,то Левандовски не выглядит таким ярым лидером! Во первых у Баварии нет даже той конкуренции,что у Юве,и состав намного круче, не говоря уже про Лацио,и плюс Бавария еще не выиграла ЛЧ...Так какого черта Роберт заслуживает ЗМ,а Чиро и Роналду нет? Один тоже взял чемпионство,а второй возьмет ЗБ!
beefs
beefs
вчера в 21:28
вообще то все, кроме Франции...
Верг
Верг
вчера в 21:17
Левандовски, Де Брюйне и Бензема возможно никогда так близко не будут, как в этом году к нему, абсолютно идиотское решение улиткоедов
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:15
Если Францию оставить за скобками,то все были в равных тяжёлых условиях.Так в чем справедливость?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:08
Почему несправедливо, очень даже справедливо, одни играли а другие нет и вообще пандемия внесла свои коррективы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:48
Конечно надо вручить, претенденты есть.
drug01
drug01
вчера в 20:47
Зря все это
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:42
Раньше барсуки говорили,что Перец всё купил,а сейчас как скажут,Румменигге поговорил с Инфантино?
Cir Braun
Cir Braun
вчера в 20:37
Время покажет что лучше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100