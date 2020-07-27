Румменигге — об отмене «Золотого мяча»: «Я не думаю, что это справедливо»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об отмене «Золотого мяча».
Роберт Левандовски, возможно, провел лучший сезон в своей карьере. К сожалению, France Football решил не присуждать «Золотой мяч». Я не думаю, что это справедливо.
Может быть, нам снова придется поговорить с ФИФА, потому что все высшие лиги, кроме Франции, закончили свой сезон.
Посмотрим. Я, вероятно, позже поговорю с Джанни Инфантино о возможности голосования.
пусть представители France Football внятно объяснят причину отмены награды?! Все лиги были в одинаковых условиях во время Пандемии,но практически все рискнули и доиграли этот длинный трудный сезон. + еще и евро кубки доиграют
так что не вижу объективной причины не вручать награду,тем более что есть замечательные претенденты в этом году!
пусть представители France Football внятно объяснят причину отмены награды?! Все лиги были в одинаковых условиях во время Пандемии,но практически все рискнули и доиграли этот длинный трудный сезон. + еще и евро кубки доиграют
так что не вижу объективной причины не вручать награду,тем более что есть замечательные претенденты в этом году!