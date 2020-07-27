Румменигге — об отмене «Золотого мяча»: «Я не думаю, что это справедливо»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об отмене «Золотого мяча».

Роберт Левандовски, возможно, провел лучший сезон в своей карьере. К сожалению, France Football решил не присуждать «Золотой мяч». Я не думаю, что это справедливо.

Может быть, нам снова придется поговорить с ФИФА , потому что все высшие лиги, кроме Франции, закончили свой сезон.

Посмотрим. Я, вероятно, позже поговорю с Джанни Инфантино о возможности голосования.