Клопп: «Для меня знакомство с Фергюсоном было как встреча с Папой Римским»

Наставник «Ливерпуля» поделился воспоминаниями о первой встрече с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром . Напомним, Клопп был признан лучшим тренером сезона-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил трофей имени Фергюсона.

Знаю, что это не совсем уместно для тренера «Ливерпуля», но я восхищаюсь сэром Алексом.

Помню, что он был первым британским тренером, которого я встретил. Мы позавтракали. Я не уверен, насколько сильно он запомнил ту встречу, но я помню, потому что для меня это было всё равно что встретить Папу Римского.

В тот момент я не мог подумать, что буду держать в руках трофей, названный в его честь.