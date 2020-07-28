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Клопп: «Для меня знакомство с Фергюсоном было как встреча с Папой Римским»

сегодня, 07:12

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о первой встрече с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Напомним, Клопп был признан лучшим тренером сезона-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил трофей имени Фергюсона.

Знаю, что это не совсем уместно для тренера «Ливерпуля», но я восхищаюсь сэром Алексом.

Помню, что он был первым британским тренером, которого я встретил. Мы позавтракали. Я не уверен, насколько сильно он запомнил ту встречу, но я помню, потому что для меня это было всё равно что встретить Папу Римского.

В тот момент я не мог подумать, что буду держать в руках трофей, названный в его честь.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:37
Юрген благодаря своему упорному, кропотливому труду заслуженно привел к успеху Ливерпуль и завоевал титул лучшего тренера! Клоппу - Респект!!!
abramjan
abramjan ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 11:00
Дааа...чудеса он для Юргена ещё те творил)
abramjan
abramjan
сегодня в 10:59
Фергюсон патриарх по работе с судьями..
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 09:59
Заслужил! САФ бесспорно велик!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:03
да ))они чем то похожи)))
gidroponee
gidroponee
сегодня в 08:47
    Jantu
    Jantu
    сегодня в 08:35
    Для кого и Карера Папа Римский.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 08:31
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      сегодня в 08:27
      А со Скаминой как с архангелом Гавриилом)
      Hoyar
      Hoyar
      сегодня в 07:53, ред.
      Фергусьон тот ещё старчёр, Клопп троллит его знатно.:)
      Давайте думать
      Давайте думать
      сегодня в 07:40
      Как бы лишнего не наговорил, а то получится как ДК с Лучнску))
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 07:29
      САФ велик!
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 07:26
      Ох нефига себе комлимент.
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 07:21
      Что такого значимого во встрече с папой римским? Всего лишь человек, пропагандирующий враньё.
      beefs
      beefs
      сегодня в 07:14
      очень приятные воспоминания...
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