«Шахтёр» поздравил Мирчу Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

Донецкий «Шахтёр» в клубном фейсбуке поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу, ныне возглавляющего киевское «Динамо». 29 июля румынскому специалисту исполнилось 75 лет.
«Шахтёр» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце.
Луческу возглавлял «Шахтёр» на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» 8 раз завоевывали золото чемпионата Украины, 6 раз выигрывали Кубок и 7 раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.