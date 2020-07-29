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«Шахтёр» поздравил Мирчу Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

сегодня, 12:04

Донецкий «Шахтёр» в клубном фейсбуке поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды Мирчу Луческу, ныне возглавляющего киевское «Динамо». 29 июля румынскому специалисту исполнилось 75 лет.

«Шахтёр» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце.

Луческу возглавлял «Шахтёр» на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» 8 раз завоевывали золото чемпионата Украины, 6 раз выигрывали Кубок и 7 раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Don trambon (раскрыть)
сегодня в 13:56
Я, точно так же подумал!!!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:13
На счёт друзей - это такой тонкий троллинг и намёк. Хотя что ждать от человека который был в зените? за деньги, как говорится и мать родную продаст.
sihafazatron
sihafazatron ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:09
Да какая разница))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:44
Преданных друзей в Динамо)))
drug01
drug01
сегодня в 12:31
Днем рождения!
Legend 6
Legend 6 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:25
Он же румын.
swift stream
swift stream
сегодня в 12:25
Наверное, Луческу это заслужил.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Это в лучшем случае....
112910415
112910415
сегодня в 12:15
доведут деда до инфаркта !
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 12:13
А я не присоединяюсь. Считаю цыгана предателем, а предателей- НИГДЕ не любят!!! А в качестве награды за измену- цыган очень скоро поймет, во что он влип.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:12
Наверное его лучшие годы прошли в шахтёре) и я поздравлю «болгарина»)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:05, ред.
И я присоединяюсь...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:05
Присоединяюсь к поздравлению...
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