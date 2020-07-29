«Шахтёр» поздравил Мирчу Луческу с 75-летием, пожелав ему преданных друзей

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сегодня, 12:04

Донецкий «Шахтёр» в клубном фейсбуке поздравил с днём рождения бывшего главного тренера команды , ныне возглавляющего киевское «Динамо». 29 июля румынскому специалисту исполнилось 75 лет.

«Шахтёр» поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце.