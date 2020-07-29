ГлавнаяНовости

Стало известно время начала матча за Суперкубок России

вчера, 20:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках Суперкубка России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.

Начало — 19:00 по московскому времени. Дата старта продаж билетов будет анонсирована дополнительно.

Все новости
Россия. Суперкубок 2020  Календари и расписания  Стадион «ВЭБ-Арена»
Источник: Premierliga.ru
ОфициальноПоявилось расписание 1-го тура РПЛ
Вчера, 20:23 Комментарии12
ОфициальноФинал Кубка России-2020/21 состоится 12 мая
28 июля Комментарии22
ОфициальноОпубликован календарь РПЛ на сезон-2020/21
28 июля Комментарии59
АПЛ может предоставить паузу клубам-участникам еврокубков
27 июля Комментарии5
СлухиМатч «Ман Сити» — «Реал» состоится в Англии
26 июля Комментарии28
СлухиМатч «Ман Сити» — «Реал» находится под угрозой срыва
26 июля Комментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Androshin
Androshin
сегодня в 00:31
Финал нужно проводить на более приличных аренах не в Москве.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:15
Он и так не особо нужен со спортивной точки зрения, а в этом году попросту неуместен.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:58
Ну просто так отдавать конечно не стоит. Тогда его ценность будет равна 0. А вот матч с финалистом кубка России ещё куда нешло.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
А я и не говорил , что умные головы это придумали вчера. Да , эта порочная практика уже давно используется. Но главный смысл то прежний остался. Когда армейцы заняв второе место играли за СК , криков было немеряно. Те же локомотивцы хаяли нас безбожно , да и другие не отставали.
СК надо либо отдавать команде сделавшей дубль, либо чемпиону играть с финалистом. Это мое твердое убеждение.
blitz
blitz ответ swift stream (раскрыть)
вчера в 23:12
Нормальная Арена. Можно было ещё и на ВТБ Арене или на Открытие Арене сыграть.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Ничего "умные головы" не придумывали, так делается уже давно.
Суперкубок России по футболу 2006 прошёл 11 марта 2006 года на московском стадионе «Лужники». В матче встретились чемпион России 2005, а также обладатель Кубка России сезона 2004/05 московский ЦСКА ( золотой дубль) и серебряный призёр чемпионата России сезона 2005 московский «Спартак».

ЦСКА тогда победил 3:2 и оформил хет- трик за сезон по трофеям.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:58
Одно не понятно....4-й Суперкубок за последние 5 лет который проводится в Москве.......
Арен что ли в стране нету ????

Глупость какая то....второй Суперкубок с Локо...в котором Зенит "хозяин" - но играют в Москве...))))
andreika20133
andreika20133 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:10
По тому что сразу начнётся истерика что Зенит уже получает просто так. Народ уже совсем одурел от зависти.Надо просто не разыгрывать этот кубок.
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:05
Это верно, в нормальных чемпионатах нужно чтобы было так. Но у нас есть Чемпион по пенальти и чемпион по игре. Два чемпиона получается.
Valeleo
Valeleo
вчера в 22:05
Нашли время, еще бы 31 декабря в 19.50 назначили.
sihafazatron
sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:57
Ну хотя бы ни так, как в Испании)) да суперкубок позвали всех играть)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:19
С этим согласен. Ведь Локо ни к чемпионству , ни к кубку по сути отношение не имеет. А Химки - финалист и вполне мог сыграть.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 21:14
Разминка перед сезоном
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ andreika20133 (раскрыть)
вчера в 21:13
Почему отдавать не стоит??? Команда взяла оба трофея и кубок должен достаться им. А следуя твоей логике, получается так , что не надо делать дубль, иначе суперкубок не получишь?!?
Странная логика .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:10
Или с Химками-финалистом Кубка.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:09
Без игры не интересно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 21:08
Да...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:07
Жаль, съездить, скорее всего, не удастся (((
andreika20133
andreika20133 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:01
Ну отдавать я думаю не надо. А вот разыгрывать действительно не стоило. Отменили же кубок в хоккее в апреле.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:52
По хорошему кубок надо бы Зениту отдать, поскольку он сделал дубль. Но наши "умные головы" решили иначе . И причем тут второе место??? Все же странно получается когда команда со второго места берет суперприз?!? Не чемпионы, не обладатели кубка, не даже финалисты , а кубок могут взять. И где тут спортивный принцип - абсолютно непонятно???
Сделал дубль , забирай без всяких там премудрых решений.
Мне так кажется.
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:50
А на следующий день первый тур РПЛ?
swift stream
swift stream
вчера в 20:39
Арена только не подходящая.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:37
Необязательный матч в данных условиях
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100