Стало известно время начала матча за Суперкубок России

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вчера, 20:36

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках Суперкубка России состоится 7 августа на « ВЭБ Арене» в Москве.

Начало — 19:00 по московскому времени. Дата старта продаж билетов будет анонсирована дополнительно.