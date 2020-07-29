Стало известно время начала матча за Суперкубок России

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках Суперкубка России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.
Начало — 19:00 по московскому времени. Дата старта продаж билетов будет анонсирована дополнительно.
Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках Суперкубка России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве.
Начало — 19:00 по московскому времени. Дата старта продаж билетов будет анонсирована дополнительно.
Сделал дубль , забирай без всяких там премудрых решений.
Мне так кажется.
Сделал дубль , забирай без всяких там премудрых решений.
Мне так кажется.