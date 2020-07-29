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Появилось расписание 1-го тура РПЛ

вчера, 20:23

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание 1-го тура чемпионата России.

8 августа (суббота)

16:00 «Химки» – ЦСКА

18:30 «Тамбов» – «Ростов»

9 августа (воскресенье)

17:00 «Уфа» – «Краснодар»

19:00 «Арсенал» – «Ахмат»

20:00 «Спартак» – «Сочи»

10 августа (понедельник)

17:00 «Урал» – «Динамо»

11 августа (вторник)

18:00 «Ротор» – «Зенит»

20:00 «Рубин» – «Локомотив»

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oFANATo
oFANATo
вчера в 23:30
Непростой матч ждёт ЦСКА с Химками.
Бомжам в кубке выиграть у Химок получилось только лишь с помощью липового пенальти в ворота Химок.
Abverin
Abverin
вчера в 22:53
Начало долгого пути в пердив даст Сочи.
Сп62
Сп62 ответ Glyba (раскрыть)
вчера в 22:24
Снаряд два раза в одну воронку не попадает.
Lazurny
Lazurny
вчера в 21:53
Первый матч спартака не Москалев будет судить, чтобы взять по крупному и на полгода исчезнуть.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:10
Будем ждать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:00
Начало положено. Хорошего сезона любимым командам.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:58
Зениту и Сочи разгромных побед. Гыгыгы
112910415
112910415
вчера в 20:37
Ждем-с !
Glyba
Glyba
вчера в 20:34
Спартак так же начинал и в прошлый раз, что получилсь смотрите в турнирной таблице.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:30
До лампочки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Спартак-Сочи, Моськалев...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 20:27
Это весьма любопытно
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