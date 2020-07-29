Появилось расписание 1-го тура РПЛ

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание 1-го тура чемпионата России.
8 августа (суббота)
16:00 «Химки» – ЦСКА
18:30 «Тамбов» – «Ростов»
9 августа (воскресенье)
17:00 «Уфа» – «Краснодар»
19:00 «Арсенал» – «Ахмат»
20:00 «Спартак» – «Сочи»
10 августа (понедельник)
17:00 «Урал» – «Динамо»
11 августа (вторник)
18:00 «Ротор» – «Зенит»
20:00 «Рубин» – «Локомотив»
Бомжам в кубке выиграть у Химок получилось только лишь с помощью липового пенальти в ворота Химок.
Бомжам в кубке выиграть у Химок получилось только лишь с помощью липового пенальти в ворота Химок.