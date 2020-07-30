Кокорин прилетел в Москву и согласовывает контракт со «Спартаком»

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сегодня, 14:29

Источник сообщает, что нападающий в данный момент находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».

Уточняется, что форвард отверг предложение со стороны «Сочи». Кокорин продолжит карьеру в «Спартаке».