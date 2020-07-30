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Кокорин прилетел в Москву и согласовывает контракт со «Спартаком»

сегодня, 14:29

Источник сообщает, что нападающий Александр Кокорин в данный момент находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».

Уточняется, что форвард отверг предложение со стороны «Сочи». Кокорин продолжит карьеру в «Спартаке».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:33
Видать мозгов не прибавилось...
Смольчик
Смольчик
сегодня в 15:27
Спартак из крайности в крайности кидается, зачем ему это не играющий уголовник?
матос
матос
сегодня в 15:09
П...ец .... Нахрена он нужен мать твою Федун???????????
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 15:07
Зенит ещё покусает локти,если это случится
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:50
Кокорин просто хотел домой. Я так и думал что перейдет в один из московских клубов. А кто у нас самый щедрый в Москве??? Это Леонид Федун!!! Посмотрим , как Саша проявит себя в Спартаке???. Даже если не получится - это не так страшно, ведь пришел парень как свободный агент. Но я думаю , что какую то пользу Саня принесет, игрок то хороший, вот только жаль , что всю карьеру в подающих надежды проходил. Может в 30 лет и прорвет???
Вон Луценко в 33 прорвало , да еще как!!!
feris1
feris1
сегодня в 14:50
Что то как то не верится в это....
drug01
drug01
сегодня в 14:43
Значит будет жаркий разговор!!!!
leopit
leopit
сегодня в 14:39
теперь не отмыться за всю жизнь....
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 14:38
    Арбалет
    Арбалет
    сегодня в 14:36, ред.
    Сейчас начнет выставлять свиньям невыполнимые требования дорогого пребывания в знак расплаты за доставленные оскорбления.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 14:33
    Будет прикол, если не согласуют...:))))
    Lazurny
    Lazurny
    сегодня в 14:30
    Вот и в свиньях он теперь.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 14:30
    Зенит отказал, так Кокорин как в том анекдоте.
    - Назло бабушке отморожу уши.
    Гыгыгы
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:30
    Сомневаюсь я, однако...
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