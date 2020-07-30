Кокорин прилетел в Москву и согласовывает контракт со «Спартаком»

Источник сообщает, что нападающий Александр Кокорин в данный момент находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».
Уточняется, что форвард отверг предложение со стороны «Сочи». Кокорин продолжит карьеру в «Спартаке».
Источник сообщает, что нападающий Александр Кокорин в данный момент находится в Москве и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».
Уточняется, что форвард отверг предложение со стороны «Сочи». Кокорин продолжит карьеру в «Спартаке».
Вон Луценко в 33 прорвало , да еще как!!!
Вон Луценко в 33 прорвало , да еще как!!!
- Назло бабушке отморожу уши.
Гыгыгы
- Назло бабушке отморожу уши.
Гыгыгы