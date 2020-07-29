Усиление к Лиге чемпионов. Напарник Малкома переходит в «Локомотив»

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вчера, 20:07

Мариу ушел, поэтому «Соккер.ру» будет рад появлению яркого вингера в московском клубе.

Зачем Николичу фланговые игроки атаки?

Алексей Миранчук ведет переговоры с «Миланом» — пытались всунуть Лаксальта в сделку, потом появилась информация о швейцарском левом латерале Родригесе. Уход атакующего хавбека из «Локомотива» не исключен. А если добавить другие потери линии – контракт Жоау Мариу не выкупили, то понятно, что для РПЛ и ЛЧ срочно нужны атакующие новички, желательно с умением играть на левом фланге. Ни Жемалетдинов, ни Антон Миранчук на этой позиции в прошлом сезоне не светились. Один португалец сменил другого – Мариу пришел после ухода Ману Фернандеша. Брат Антон в теории может играть слева, появлялся там периодически, а Рифат играет справа, но если есть деньги, то нужен легионер.

«Локомотив» вписывается в новые правила?

Крыховяк, Чорлука, Мурило, Рыбус, Эдер и Джорджевич могут остаться в «Локомотиве» — уже шесть легионеров. Остается всего две позиции. Фарфан и Кверквелия могут покинуть клуб, чтобы у Кикнадзе была возможность усилить состав иностранцами. Нужно брать людей под основу, так что если Камано приедет, это будет значить, что Николич видит его новым основным левым вингером. Выгодно идти в состав, где тебя ждут в старте.

Кто такой этот Камано, как именно он играет?

Франсуа – гвинеец, что шесть лет назад оказался в «Бастии», где подрос и окреп. А позже перебрался в «Бордо». Там выступал с 2016-го, если в первом сезоне часто выходил на замену, то во втором и третьем стал игроком первого состава. Закрепился слева, а справа играл Малком – главная звезда того «Бордо». Позже бразилец покинул клуб, а правша с левого фланга остался. Камано аккуратен в обращении с мячом, с неплохим обводящим ударом, не очень крут в качестве ассистента, но способен завершить атаку голевым ударом. Франсуа похож на Малуда по подходу, только более предсказуемый. И на Малкома похож – среднего роста, довольно крепкий. Камано кажется слегка однообразным футболистом, да и мячом может делиться чаще – скромная статистика по навесам для вингера. Но класс виден, небрежным футболистом Франсуа не является, суммарно по xG и xА (качеству ударов и ассистов) выделялся, когда играл в старте.

Почему Франсуа пропал из основы «Бордо»?

После успешного позапрошлого сезона агенты сватали Камано в резерв самого «Ливерпуля», чтобы подменял Мане слева. А что мешало помечтать, если Малком уехал в «Барселону»? Но дальше пошла черная полоса в карьере. Нет сообщений о травмах Камано, так что Франсуа оказался на лавке «Бордо», поскольку уступил в готовности конкуренту – нигериец Самуэль Калу прописался в основе, сыграв почти в два раза больше матчей. В теории Камано мог выходить справа. Так и было, но взяли у «Реймса» Рами Удена, поэтому прошлый сезон Франсуа чаще отдыхал на лавке, чем играл. Зато накопил желание бегать за мячом постоянно, может быть свежее, чем уставшие игроки «Локомотива», которому однозначно нужно усиление и новые подходы в атаке.

Камано может усилить состав «Локомотива»?

Да, это хороший футболист, хотя смущает отсутствие стабильности. Но вспомните, что и Жоау Мариу не все сезоны в карьере одинаково успешно отыграл – в «Интере» был плох, а в «Локомотиве» сыграл успешнее. И Майкон, что семь лет провел в РПЛ , не был самым стабильным футболистом в истории «Локомотива», но ему находилось место на поле. Так что Камано, хотя проиграл конкуренцию в 12-м клубе сезона во Франции, может играть в основе вице-чемпионов РПЛ . Места и положение легионеров в прошлых клубах топ-5 часто не имеют значения. Камано приедет в Москву за Лигой чемпионов, деньгами. Ему всего 24 года, это перспективный футболист.

Есть смещения с левого фланга в центр для ударов правой, исполнение пенальти – актуальный навык для «Локомотива», особенно в свете ухода Алексея Миранчука. Высокая точность передач, техничность и умение взорвать игру на любом из флангов делают Камано хорошей ставкой. Конечно, по классу не тянет на запас «Ливерпуля», это не Жоау Мариу по цене, за которого «Интер» отдал огромные деньги. Но контракт Франсуа недавно оценивали в 15 млн евро, сейчас – в восемь, если «Локомотив» завербует его за семь, то это удача. Но только если Николич найдет к парню подход. Впрочем, гвинеец играет на позиции, что вела к успеху в РПЛ – разные по формату крайние форварды, вроде Халка, Данни, Промеса, Карадениза, Красича, Мусы или Тошича не жалели, что выбирали российские клубы.

Если Камано будет в хорошей физической форме и захочет впечатлить всех в ЛЧ – у него есть футбольная мотивация, с «Бордо» на таком уровне не сыграть, то получат усиление, особенно после потери Жоау Мариу и Фарфана. Николичу нужно за считанные недели переформатировать атаку «Локомотива». И если Смолов вернется надолго, а сразу два атакующих хавбека основы уедут, то Камано станет первым, но не последним новичком в нападение. Хавбек «Бордо» может играть справа, слева и под нападающими, резкий, молодой и не самый дорогостоящий. Речь о приличном игроке за вменяемые деньги.

Но почему не играл? Возможно, Камано стал жертвой тактики Пауло Соузы, которому лучше подходили Калу и Уден. А в «Локомотиве», если Николич одобрил подписание именно этого новичка, у него получится набрать больше поединков. Малком тоже провалился в «Барселоне» (как Мариу – в «Интере»), но это не помешало ему выдать парочку крутых матчей в РПЛ . Конечно, если бы у москвичей было 18 млн евро, то выкупили бы португальца. Но столько денег нет – нашли альтернативу дешевле.

Понятно, что фанаты «Локомотива» и лично Семина не являются поклонниками Мещерякова и Кикнадзе, поэтому насторожено реагируют на их трансферные идеи. Но при таком количестве кадровых потерь срочно нужны новички в разные линии. Камано может быть не худшим из выбранных, его можно представить на левом фланге «Локомотива» в основе, игрок яркий и уверенный в себе. А еще молодой, поэтому легко может провести лучшие годы в РПЛ .

Плюс его потенциальный московский клуб куда сильнее своих соперников, чем «Бордо» в Лиге 1. Не забывайте, что когда добротный игрок оказывается в составе фаворита новой лиги после нескольких лет в середняке, то ему всегда легче проявить себя. Зимой бродили слухи, что «Краснодар» хотел взять Камано в аренду с правом выкупа, но тогда не получилось. Когда в прошлый раз московский клуб заполучил футболиста, выбранного «горожанами», то «Спартаку» достался Самуэль Жиго – не пожалели ни секунды.

Возможно, и Камано отобрали ловкие скауты, поэтому «Локомотив» не пожалеет, заплатив за новичка 7 млн евро. Под Лигу чемпионов срочно нужно усиление, чем больше ярких созидателей найдут – тем лучше. Кстати, у Камано уже есть гол в ворота «Зенита» — с пенальти в Лиге Европы, так что как минимум одну российскую команду уже огорчал.