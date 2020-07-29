ЦСКА оформил трансфер Гаича за 9,5 млн евро

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вчера, 22:05

Форвард «Сан-Лоренсо» стал игроком ЦСКА . Об этом сообщают аргентинские СМИ .

Сумма трансфера составила 9,5 млн евро. Ранее ходили слухи, что в контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.