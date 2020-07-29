ГлавнаяНовости

ЦСКА оформил трансфер Гаича за 9,5 млн евро

вчера, 22:05

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич стал игроком ЦСКА. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Сумма трансфера составила 9,5 млн евро. Ранее ходили слухи, что в контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.

Все новости
Газизов: «Кокорин? Без комментариев»
Вчера, 20:12 Комментарии17
Усиление к Лиге чемпионов. Напарник Малкома переходит в «Локомотив»
Вчера, 20:07Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
СлухиКокорин завтра станет футболистом «Спартака»
Вчера, 19:56 Комментарии185
СлухиПак мог заблокировать переход Кокорина в «Локомотив»
Вчера, 18:31 Комментарии41
Слухи«Тамбов» арендует полузащитника ЦСКА
Вчера, 18:01 Комментарии12
Слухи«Локомотив» отказался от подписания Кокорина
Вчера, 16:44 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:48
Конечно надеются потом перепродать.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 04:25
Поглядим-посмотрим... А то некоторые с Халками на аве намекают, что случилось в Зените с этим парнем...))) А ведь был такой перспективный... для китайской лиги...)))
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:27
Удачи армейцам они редко промахиваются....
blitz
blitz
сегодня в 01:54
По деньгам крутой трансфер, скоро увидим каков в деле.
swift stream
swift stream
сегодня в 01:19
Время покажет какой он перспективный.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:01
Перспективный Столб. Но думаю в ЦСКА на долго не задержится.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:35
Что то дорого для непонятно кто))
Дима Головашич
Дима Головашич ответ andrefino13 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Все смеётесь, а в сезоне два из трёх матчей проигрываете, из кубка вылетаете.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 00:09
Говорили денег нет. Оказывается есть. Чалова судя по всему списали.
swift stream
swift stream
сегодня в 00:07
В ЦСКА из любого аргентинца игрока Уфы сделают.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:56
Ну вот теперь он окончательно игрок ЦСКА, а то развели мыльную оперу по переезду Гайча из Аргентины в Москву.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:50
При стоимости 11 млн (трансфермаркт) взять за 9,5 - надо уметь....
После молодёжки..(7 игр-7 голов) в сентябре дебютировал за первую сборную Аргентины....
Пресса у парня неплохая...амбиций и перспектив - море....
В 21 год запрыгнуть из скромного Сан Лоренсо с 8-го места чемпионата в Еврокубки - подарок судьбы...

Зная тщательность и скрупулёзность с которой армейцы подходят к селекции - походу Лига разжилась неплохим игроком...

Удачи в ЦСКА !!!!!
Великолепный
Великолепный ответ swift stream (раскрыть)
вчера в 23:41
Чалов был лучшим бомбардиром сезона 2018/19. А Дриусси никогда. Так кто бревно?)))
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:37
Теперь ждём официального заявления от ЦСКА!!!
4RT
4RT
вчера в 23:29
А говорили,что денег нет)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:21
Лишь бы не монтировка)
Gahi
Gahi
вчера в 23:14
И все-таки кажется что он Гаичный ключ, а не разводной.
andrefino13
andrefino13
вчера в 23:04
Ну а так, позитив в том, что ЦСКА купил за деньги, сумасшедшие деньги для нашего РПЛ, и вспоминая позитивные эмоции Ганчаренко, что будут точечные усиления, то есть надежда, что будет кому потрепать нервы Зениту в наступающем сезоне. Локомотив и Спартак сразу списываю, Локомотив потому что Семин ушёл, а Спартак потому что уже не смешно да же.)))
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:58
swift stream
swift stream
вчера в 22:56
Дриусси мастер, Чалов бревно.
blitz
blitz ответ For56tas (раскрыть)
вчера в 22:49
Главное что бы не как Дриусси.
For56tas
For56tas
вчера в 22:48
Распиарят и станет как Чалов, если не хуже.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:45
У Феди паспорт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:45
Разумные вложение...
Что Влашич...что Гаич...
Молодому аргентинцу скорейшего прилёта и адаптации....
andrefino13
andrefino13 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:43
Хочется верить. Что не очередной Шюрле, Реми, в Динамо немец из сборной Германии, фамилия выпала из головы. Филлипе, вспомнил.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:40, ред.
Давненько не было у нас такого дорого трансфера, Влашич не в счёт. Там была другая история.
Помнится за такие деньги прикупили Витиньо.
drug01
drug01
вчера в 22:35
Удачи в игре
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:35, ред.
Серьёзная сумма. Скоро чемпионат, станет понятно сразу, стоит не стоит.. Федя 25 лямов.)
minai
minai
вчера в 22:35
Ценный игрок, судя по цене.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:32
Теперь хоть какая то конкуренция будет в атаке. Да и в случае форс мажора Федю можно и в полузащиту оттянуть, в подыгрыше он неплох , а вот реализация хромает.
Гадать не будем , ждем дебюта за ЦСКА.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100