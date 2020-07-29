ЦСКА оформил трансфер Гаича за 9,5 млн евро

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич стал игроком ЦСКА. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
Сумма трансфера составила 9,5 млн евро. Ранее ходили слухи, что в контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.
Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич стал игроком ЦСКА. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
Сумма трансфера составила 9,5 млн евро. Ранее ходили слухи, что в контракте Гаича с армейцами будут прописаны отступные – 30 млн евро.
После молодёжки..(7 игр-7 голов) в сентябре дебютировал за первую сборную Аргентины....
Пресса у парня неплохая...амбиций и перспектив - море....
В 21 год запрыгнуть из скромного Сан Лоренсо с 8-го места чемпионата в Еврокубки - подарок судьбы...
Зная тщательность и скрупулёзность с которой армейцы подходят к селекции - походу Лига разжилась неплохим игроком...
Удачи в ЦСКА !!!!!
После молодёжки..(7 игр-7 голов) в сентябре дебютировал за первую сборную Аргентины....
Пресса у парня неплохая...амбиций и перспектив - море....
В 21 год запрыгнуть из скромного Сан Лоренсо с 8-го места чемпионата в Еврокубки - подарок судьбы...
Зная тщательность и скрупулёзность с которой армейцы подходят к селекции - походу Лига разжилась неплохим игроком...
Удачи в ЦСКА !!!!!
Что Влашич...что Гаич...
Молодому аргентинцу скорейшего прилёта и адаптации....
Что Влашич...что Гаич...
Молодому аргентинцу скорейшего прилёта и адаптации....
Помнится за такие деньги прикупили Витиньо.
Помнится за такие деньги прикупили Витиньо.
Гадать не будем , ждем дебюта за ЦСКА.
Гадать не будем , ждем дебюта за ЦСКА.