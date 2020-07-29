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Газизов: «Кокорин? Без комментариев»

вчера, 20:12

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не смог подтвердить слухи о том, что завтра клуб подпишет форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев.

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Conzor
Conzor
сегодня в 00:49
Спартаку теперь придется в 10 километрах все кофейни убирать.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:45
Они и про Еременко так говорили. Только ЦСКА поддерживал Еременко за его глупость а потом Спартак переманил к себе и сразу переобулись. Очень некрасиво поступил тогда Еременко и Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:06
Всех стрелочников на кол. Но разве футбол это не игра? А наши писульки тут не более чем наши фантазии?
Он так и останется кокошей и беспредельщиком, но многие смогут принять его профессиональные данные и подход.
Glyba
Glyba
вчера в 22:52
9 защитников и Кокорин в атаке, пока опять не сел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:48
Как всегда, мастер-стрелочник. Вроде не за кочегаров топишь.
Возможный уход Кокоши скрасит наблюдение за массовым переобуванием народных фанов.
И про тюрягу забудут, и про пака ушибленного ,и про ориентацию тоже. Веселуха всё ближе...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:47
Темнит Газизов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:03
    cska1948
    cska1948
    вчера в 22:02, ред.
    Карпин, будучи гендиром СпаМа, отвечал - БРЕД! Что в переводе означало - ДА!
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 20:49, ред.
    От ненависти до любви один шаг, какие тут могут быть комментарии?
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:47
    Типа он не приделах.
    Abverin
    Abverin
    вчера в 20:35
    Газизов уже боится что-то сказать, чтобы не получилось скандала.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:35
    Дали время спартачам на переобувание и подготовки вариантов и тактических планов.
    Интересно, помнит ли Кокорин как они ликовали и гнобили его в период отсидки? Скоро узнаем, есть ли у него гордость, да и у фанатов тоже...
    Лакшери
    Лакшери
    вчера в 20:35
    Если даже договорились они сейчас не скажут это
    112910415
    112910415
    вчера в 20:16
    Чтобы Пак не узнал раньше времени. )
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 20:16
    А что, спартачи его уже резко полюбили. Уже ему место в атаке подыскивают. С кем он будет рвать соперников. Гыгыгы
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 20:13
    Очередная утка!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:12
    Кря кря....утятина ,да еще какая...
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