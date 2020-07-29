Газизов: «Кокорин? Без комментариев»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не смог подтвердить слухи о том, что завтра клуб подпишет форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не смог подтвердить слухи о том, что завтра клуб подпишет форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев.
Он так и останется кокошей и беспредельщиком, но многие смогут принять его профессиональные данные и подход.
Он так и останется кокошей и беспредельщиком, но многие смогут принять его профессиональные данные и подход.
Возможный уход Кокоши скрасит наблюдение за массовым переобуванием народных фанов.
И про тюрягу забудут, и про пака ушибленного ,и про ориентацию тоже. Веселуха всё ближе...
Возможный уход Кокоши скрасит наблюдение за массовым переобуванием народных фанов.
И про тюрягу забудут, и про пака ушибленного ,и про ориентацию тоже. Веселуха всё ближе...
Интересно, помнит ли Кокорин как они ликовали и гнобили его в период отсидки? Скоро узнаем, есть ли у него гордость, да и у фанатов тоже...
Интересно, помнит ли Кокорин как они ликовали и гнобили его в период отсидки? Скоро узнаем, есть ли у него гордость, да и у фанатов тоже...