Сенников: «Кого должен бояться „Локо“? Это соперники их должны бояться»

Бывший игрок «Локомотива» отреагировал на жалобы руководства московского клуба на календарь нового сезона РПЛ .

Было не очень много вариантов по составлению календаря, сжатые сроки заставили так сделать. Был шанс перенести Суперкубок на зиму, но хорошо, что его проведут перед стартом. «Зенит» и «Локомотив» в равных условиях.

Мне тоже особо не понятно выступление «Локомотива», но, наверное, все хотят более лёгкий календарь в начале. Но давайте не забывать, что «Локо» команда Лиги чемпионов, кого они должны бояться? Это соперники их должны бояться. Я не вижу никаких опасений для них. Суперкубок может их мотивировать.