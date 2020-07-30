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Сенников: «Кого должен бояться „Локо“? Это соперники их должны бояться»

сегодня, 14:57

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на жалобы руководства московского клуба на календарь нового сезона РПЛ.

Было не очень много вариантов по составлению календаря, сжатые сроки заставили так сделать. Был шанс перенести Суперкубок на зиму, но хорошо, что его проведут перед стартом. «Зенит» и «Локомотив» в равных условиях.

Мне тоже особо не понятно выступление «Локомотива», но, наверное, все хотят более лёгкий календарь в начале. Но давайте не забывать, что «Локо» команда Лиги чемпионов, кого они должны бояться? Это соперники их должны бояться. Я не вижу никаких опасений для них. Суперкубок может их мотивировать.

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Все комментарии
For56tas
For56tas
сегодня в 15:25
Такие соперники, как спартак, должны бояться.
амурец
амурец
сегодня в 15:03
Это точно
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 14:57
Это само собой разумеется
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