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Шатов: «Я прихожу в „Рубин“ не доигрывать и не отбывать номер»

сегодня, 14:11

Полузащитник Олег Шатов рассказал о своем решении перейти в «Рубин».

Все произошло достаточно легко. Мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий, которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я еще был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА, но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь. В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное — я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в «Рубин». Все хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, все прошло тихо, гладко.

Мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий, и так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьет через край. Я думаю, что у нас хорошая команда, у нас хороший тренер, у нас хорошая поддержка, и при должном отношении к делу, если будет фарт и везение, мы можем показать неплохой результат.

Как футболист я постараюсь приложить максимум усилий, показать то, что умею, что во мне еще есть силы и желание, потому что я люблю футбол, футбол — моя страсть. Одна из причин, что я перешел сюда, у меня там было мало игровой практики. Я не хотел нигде отсиживаться, искал возможность, чтобы быть на этом зеленом газоне. Это моя радость, я занимаюсь с детства и без этого никуда.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ swift stream (раскрыть)
сегодня в 15:34
Это не зенит , где Дзюба помогает Азмуну )
swift stream
swift stream
сегодня в 15:29
Помогать Тарасову пришел.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:14
Одна из причин, что я перешел сюда – у меня в «Зените» было мало игровой практики. Я не хотел нигде отсиживаться, искал возможность, чтобы быть на этом зелёном газоне. Это моя радость, я занимаюсь с детства и без этого никуда», – сказал Олег.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:13
Все татары возвращаются в Казань !)
амурец
амурец
сегодня в 15:04
Рубин приобрёл нелеквид
post-navigator
post-navigator
сегодня в 14:38
Олежка, беги оттуда, беги!
В казани только схемачи типа племянника курбана крутят свои схемы!
Вот ещё из нового: "Прокуратура РТ требует посадить экс-капитана «Рубина» на 16,5 лет. Он участвовал в создании финансовой пирамиды."
Хорошо хоть, не людей ел... Но ты всё равно, беги, Олежка! Подпишут, затем подставят :)
Lukajs
Lukajs
сегодня в 14:32, ред.
Обычно в рубине как раз номер и отбывают.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 14:24
Хз хз Шатов рабочая лошадка, как Слуцкий к нему подойдет, с какой стороны, посмотрим!!!
Romkurch
Romkurch
сегодня в 14:22
Это время покажет.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:16
Я прихожу в „Рубин“ не доигрывать, а отбывать номер
beefs
beefs
сегодня в 14:16
да ему только 30, это же еще середина карьеры, надо же...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:13
Просто посидеть на лавочке.
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