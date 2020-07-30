Шатов: «Я прихожу в „Рубин“ не доигрывать и не отбывать номер»

Полузащитник рассказал о своем решении перейти в «Рубин».

Все произошло достаточно легко. Мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий, которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я еще был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА , но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь. В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное — я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в «Рубин». Все хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, все прошло тихо, гладко.

Мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий, и так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьет через край. Я думаю, что у нас хорошая команда, у нас хороший тренер, у нас хорошая поддержка, и при должном отношении к делу, если будет фарт и везение, мы можем показать неплохой результат.

Как футболист я постараюсь приложить максимум усилий, показать то, что умею, что во мне еще есть силы и желание, потому что я люблю футбол, футбол — моя страсть. Одна из причин, что я перешел сюда, у меня там было мало игровой практики. Я не хотел нигде отсиживаться, искал возможность, чтобы быть на этом зеленом газоне. Это моя радость, я занимаюсь с детства и без этого никуда.