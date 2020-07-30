ГлавнаяНовости

«Тамбов» рассчитывает на завершение реконструкции стадиона в декабре

сегодня, 13:57

Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассчитывает, что реконструкция домашнего стадиона будет завершена в декабре 2020 года.

Пока в планах до декабря закончить реконструкцию, но есть очень много нюансов, которые приходится попутно решать. Планку ставим на декабрь, но загадывать не будем, потому что уже неоднократно обещали. Это некрасиво с нашей стороны. Не все зависит от нас.

Это очень долго объяснять. Там очень много технических нюансов и вопросов, которые приходится решать попутно. Если изложить не в полном объеме и где-то что-то исказить, будет не совсем достоверная информация. В планах в декабре вернуться на свою арену, но как это будет реализовано — зависит не только от нас.

Со стороны администрации и губернатора все сделано, финансирование доведено. Что касается трибун, они стоять будут. Единственный вопрос — СКУДы (системы контроля и управления доступом — прим.), программное обеспечение к ним и дополнительное оборудование.

Все новости
«Уфа» подтвердила, что Фомин может перейти в «Динамо»
Сегодня, 15:08 Комментарии2
Мостовой — о Смолове в «Сельте»: «Главное, что он попробовал и поиграл»
Сегодня, 15:07 Комментарии3
Сенников: «Кого должен бояться „Локо“? Это соперники их должны бояться»
Сегодня, 14:57 Комментарии3
Шатов: «Я прихожу в „Рубин“ не доигрывать и не отбывать номер»
Сегодня, 14:11 Комментарии12
Широков: «„Локомотив“ все 30 туров дома хочет играть?»
Сегодня, 13:10 Комментарии6
Широков: «Съездил Смолов в Испанию неплохо – вошёл в историю»
Сегодня, 12:58 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:32
Было большой ошибкой допустить Тамбов до игр в РПЛ. Руководство наше обещало , что стадион - это главная составляющая для игр в РПЛ. А что в итоге мы получили??? Команда весь чемпионат провела по сути на выезде . И чего добилась, а ничего. 30 игр при практически пустых трибунах - это уникально. Ну кто пойдет смотреть на чужую команду, которая к тому же борется за выживание??? Болельщикам Тамбова можно только посочувствовать. Обещания вот-вот ввести стадион уже просто вызывают полное недоверие.
И вот теперь до декабря команда опять будет мотаться по "съемным квартирам"??? Может надо было отправить их в ФНЛ, а КС оставить, тем более , что КС вылетели не по спортивному признаку.
В целом очень затянувшаяся и до конца непонятная ситуация со стадионом в Тамбове уже просто вызывает недоумение.
For56tas
For56tas
сегодня в 14:24
Давно пора комаде РПЛ иметь свой приличный стадион.
Аpбитр
Аpбитр ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 14:19
Добрый день. Из-за пандемии, призы за игровые месяцы с марта по август будут отправлены осенью.
https://www.soccer.ru/game?from=tab
ДСА
ДСА
сегодня в 13:59
А что призы с конкурса прогнозов за март до сих пор не рассылали?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:59
Удачи в этом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100