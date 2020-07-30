«Тамбов» рассчитывает на завершение реконструкции стадиона в декабре

Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассчитывает, что реконструкция домашнего стадиона будет завершена в декабре 2020 года.

Пока в планах до декабря закончить реконструкцию, но есть очень много нюансов, которые приходится попутно решать. Планку ставим на декабрь, но загадывать не будем, потому что уже неоднократно обещали. Это некрасиво с нашей стороны. Не все зависит от нас.

Это очень долго объяснять. Там очень много технических нюансов и вопросов, которые приходится решать попутно. Если изложить не в полном объеме и где-то что-то исказить, будет не совсем достоверная информация. В планах в декабре вернуться на свою арену, но как это будет реализовано — зависит не только от нас.

Со стороны администрации и губернатора все сделано, финансирование доведено. Что касается трибун, они стоять будут. Единственный вопрос — СКУДы (системы контроля и управления доступом — прим.), программное обеспечение к ним и дополнительное оборудование.