Газизов прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о трансфере нападающего «Зенита» в московский клуб.

С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать всё для того, чтобы команда выигрывала.