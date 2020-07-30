Газизов прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о трансфере нападающего «Зенита» Александра Кокорина в московский клуб.
С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать всё для того, чтобы команда выигрывала.
Будет официальное подтверждение из клуба - можно говорить уже напрямую.
А пока всё это на уровне слухов.
Ждём-с!
Будет официальное подтверждение из клуба - можно говорить уже напрямую.
А пока всё это на уровне слухов.
Ждём-с!