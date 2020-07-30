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Газизов прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

вчера, 21:35

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о трансфере нападающего «Зенита» Александра Кокорина в московский клуб.

С Кокориным фальстарт был у всех? Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать всё для того, чтобы команда выигрывала.

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Все комментарии
blasgovest
blasgovest
сегодня в 00:21, ред.
Кокорин уже думает как заболеть, видно играть за свиней не хочет.
iri13
iri13
сегодня в 00:04
СЭ..., издание практикует публикацию недостоверной и заведомо непроверенной информации.
makkie
makkie
вчера в 23:21
Всё правильно сказал.
Будет официальное подтверждение из клуба - можно говорить уже напрямую.
А пока всё это на уровне слухов.
Ждём-с!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:03
Идеально для кокоши, играешь в полноги и доишь федуна
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:48
Может быть Спартак заставит Кокошу в 30 лет наконец-то взяться за ум и продлить свою карьеру на 4-5 лет? Глядишь и сборной ещё пригодился бы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:15
Тедеско то хоть спросите
blitz
blitz
вчера в 22:14
Газизов сам то понял что сказал?
Ruslan7797
Ruslan7797
вчера в 22:12
Шнобедь тв сказал что турки уже готовы Кокорина подписать
minai
minai
вчера в 22:05
Главные новости яндекса считают свершившимся фактом.
For56tas
For56tas
вчера в 21:57
Гахизов боится что-то сказать, а то Фратрия обидится.
Levadia
Levadia
вчера в 21:53
Придётся до субботы подождать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Во как)))
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:44
Газизов предлагает не газовать раньше времени...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:37, ред.
Ждут подтверждения от Пака.
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