«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом

Защитник «Фортуны» из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов «Зенита».
Как сообщается, 25-летний турок должен стать потенциальной заменой Браниславу Ивановичу, который покинет питерский клуб. Отмечается, что «Фортуна» будет готова расстаться со своим футболистом, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию команды.
Кроме того, в услугах защитника сборной Турции заинтересованы «Милан» и «Аталанта».
В минувшем сезоне Бундеслиги Айхан провёл 31 матч, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами, а также получив десять жёлтых карточек.