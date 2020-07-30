«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом

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вчера, 17:54

Защитник «Фортуны» из Дюссельдорфа попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщается, 25-летний турок должен стать потенциальной заменой , который покинет питерский клуб. Отмечается, что «Фортуна» будет готова расстаться со своим футболистом, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию команды.

Кроме того, в услугах защитника сборной Турции заинтересованы «Милан» и «Аталанта».

В минувшем сезоне Бундеслиги Айхан провёл 31 матч, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами, а также получив десять жёлтых карточек.