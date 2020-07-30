ГлавнаяНовости

«Зенит» интересуется защитником «Фортуны» Айханом

вчера, 17:54

Защитник «Фортуны» из Дюссельдорфа Каан Айхан попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщается, 25-летний турок должен стать потенциальной заменой Браниславу Ивановичу, который покинет питерский клуб. Отмечается, что «Фортуна» будет готова расстаться со своим футболистом, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию команды.

Кроме того, в услугах защитника сборной Турции заинтересованы «Милан» и «Аталанта».

В минувшем сезоне Бундеслиги Айхан провёл 31 матч, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами, а также получив десять жёлтых карточек.

Все новости
Газизов: «Уверен, что Кокорин сделает правильный выбор»
Вчера, 23:46 Комментарии5
Газизов прокомментировал информацию об уходе Жиго и трансфере Урунова
Вчера, 21:52 Комментарии14
Газизов прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
Вчера, 21:35 Комментарии14
Слухи«Сочи» предлагал Кокорину зарплату 1,5 млн евро в год
Вчера, 19:28 Комментарии16
СлухиКузяев ведёт переговоры с «Валенсией»
Вчера, 19:08 Комментарии17
СлухиЗиньковский может перейти в «Сочи»
Вчера, 18:28 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dostal
dostal
вчера в 20:03
достали, мелкота. да купите вы уже сборную мира себе
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:36
Более значимый результат это 10 ж.к.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:25
хрень всякую пишут он что 9 легом будет
112910415
112910415
вчера в 19:14
срочно брать !
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 18:35
Защиту надо укреплять
Bikcon
Bikcon
вчера в 18:28
Главное Кралю или Тилю не купить.
particular
particular
вчера в 18:20
Потенциалы серба и турка несоизмеримы... Замена по позиции и не более...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Защиту надо укреплять...
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 18:04
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 17:57
    Бомжам лимит на легов не писан?
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 17:55
    это и есть усиление?))))))))))))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100