«Сочи» предлагал Кокорину зарплату 1,5 млн евро в год

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин мог остаться в «Сочи».
Как сообщается, 29-летний форвард проводил встречу с генеральным директором сочинского клуба Дмитрием Рубашко. На ней руководитель предложил Кокорину контракт с зарплатой 1,5 млн евро (плюс 1,5 млн евро бонусами).
Отмечается, что нападающий отклонил это предложение, решив перейти в «Спартак», где ему предложили более выгодные условия.
Это сладкое слово месть....😄
Это сладкое слово месть....😄
Типа, спрос на него большой.
Хотя допускаю, что в Зенит поступила команда сверху не брать.
Не зря же Семак со всеми переругался.
А Кокорину если и ехать а Москву, то лучше в Локо. Там тоже все сложно с тренером, но хоть будет ЛЧ.
А в идеале вернуться в Питер...
Типа, спрос на него большой.
Хотя допускаю, что в Зенит поступила команда сверху не брать.
Не зря же Семак со всеми переругался.
А Кокорину если и ехать а Москву, то лучше в Локо. Там тоже все сложно с тренером, но хоть будет ЛЧ.
А в идеале вернуться в Питер...