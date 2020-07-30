«Сочи» предлагал Кокорину зарплату 1,5 млн евро в год

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вчера, 19:28

Нападающий «Зенита» мог остаться в «Сочи».

Как сообщается, 29-летний форвард проводил встречу с генеральным директором сочинского клуба Дмитрием Рубашко. На ней руководитель предложил Кокорину контракт с зарплатой 1,5 млн евро (плюс 1,5 млн евро бонусами).

Отмечается, что нападающий отклонил это предложение, решив перейти в «Спартак», где ему предложили более выгодные условия.