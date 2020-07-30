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«Сочи» предлагал Кокорину зарплату 1,5 млн евро в год

вчера, 19:28

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин мог остаться в «Сочи».

Как сообщается, 29-летний форвард проводил встречу с генеральным директором сочинского клуба Дмитрием Рубашко. На ней руководитель предложил Кокорину контракт с зарплатой 1,5 млн евро (плюс 1,5 млн евро бонусами).

Отмечается, что нападающий отклонил это предложение, решив перейти в «Спартак», где ему предложили более выгодные условия.

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DEIVID
DEIVID
вчера в 22:09
За такой мелочью даже Дзюба ни к кому в карман не полез бы.
DEIVID
DEIVID
вчера в 22:06
Ну это вообще, не знаю даже как можно такие крохи предлагать. Как на них жить то?
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:30
Федун решил перебить предложение от Сочи, лишь бы Кокорин перешёл в спартак, тем самым отвесить звонкую пощечину зениту.
Это сладкое слово месть....😄
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:33
Вот оказывается кто развращает футболеров бешенными зарплатами. Баснословное предложение перебивается еще более глупым и развратным предложением.
VV V
VV V
вчера в 20:23
1,5 млн евро может не хватить на взятки, если в бить стулом государственных чиновников.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:06
В свое время Вилья в барселоне столько получал)))
ДСА
ДСА
вчера в 19:58
Кокоша не меньше трёшки хочет.
Levadia
Levadia
вчера в 19:53
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:42
Мне думается, все эти телодвижения направлены на то, чтобы выбить контракт у Зенита.
Типа, спрос на него большой.
Хотя допускаю, что в Зенит поступила команда сверху не брать.
Не зря же Семак со всеми переругался.
А Кокорину если и ехать а Москву, то лучше в Локо. Там тоже все сложно с тренером, но хоть будет ЛЧ.
А в идеале вернуться в Питер...
Lazurny
Lazurny
вчера в 19:36
Позориться в чемпионате от тех же Сочи больше нравится.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:34
Ждём подоражания топлива на заправках Лукойла.
swift stream
swift stream
вчера в 19:32
Захотел стать свиньей.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:29
ну совсем не ценят))))))))))))))))))
shlomo
shlomo
вчера в 19:29
В Москву захотелось...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:28
Кокоши этого мало
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:28
А сначала было три???
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