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Игонин: «У „Зенита“ нет никакой паники и спешки»

сегодня, 14:33

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слухи, что в петербургском клубе случилась перепалка внутри руководства.

Все эти новости про уход Семака и конфликты с Рибалтой и Медведевым смотрятся нелогично. Есть результат, все довольны, есть большая вероятность выиграть ещё один трофей. Эта история связана с тем, что не так много новостей сейчас, а новостные порталы просто любят делать новости.

Что касается ухода отдельных футболистов, бывают истории, что агенты пытаются улучшить условия. Может, эта история и имеет место, но очень сомневаюсь. Например, чем может быть недоволен Оздоев? По большому счёту он хоть и футболист основы, но Семаку удаётся раскрывать все его лучшие качества, а не самые лучшие удаётся скрывать. Просто давайте посмотрим, какое количество замен пришлось сделать Семаку, чтобы успокаивать Оздоева. Все взрослые люди и рассуждают логично.

У «Зенита» нет никакой паники и спешки, клуб всё взвешивает. Если мы вспомним историю, которая была пару месяцев назад с Дзюбой. Все говорили: «Дзюба не подписывает контракт, Миллер ему пишет, Дзюба не отвечает». Спокойно доработали сезон и подписали контракт. Все истории, которые сейчас всплывают, из этой же серии.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:53
посмотрим))) докажите состоятельность футбольную а не финансовую)))))
VAN ARM
VAN ARM ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 17:52
что ещё какой то юбилей придумали?))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:36
Подкупы и судей важнее всех остальных приобретений, результаты зенита дают не фигуры на поле а судья и ВАР.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:03
"Миллер ему пишет, Дзюба не отвечает....,а Игонин что почтальон?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:53, ред.
Ничего не понял.....
Особенно на счёт "Миллер пишет....Дзюба не отвечает"...)))

Но факт в том что у Зенита чего то - нет....

То ли Кокорина ....(Соккер)
То ли Спешки....(Игонин)
То ли Денег....(Орлов)
текепбир
текепбир ответ текепбир (раскрыть)
сегодня в 15:45
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 15:45
    Зенит спокойно пошел на третий чемпионский титул. Гыгыгы
    текепбир
    текепбир ответ текепбир (раскрыть)
    сегодня в 15:43
    ошалевший@ старовер
    minai
    minai
    сегодня в 15:37, ред.
    Зато есть мышиная возня вокруг Кокорина, Семака, смены шило на мыло Иванович/Ловрен, и пр.
    swift stream
    swift stream
    сегодня в 15:22
    К чему паника, это спартак с Кокориным спешит и паникует.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 15:15
    при таком бюджете стыдно Лёха 29 в боты...
    ошалевший
    ошалевший ответ текепбир (раскрыть)
    сегодня в 15:14
      текепбир
      текепбир
      сегодня в 15:05
      статью надо за слухи как и за клевету.
      beefs
      beefs
      сегодня в 14:41
      одним словом - желтая пресса..
      Bikcon
      Bikcon
      сегодня в 14:40
      Это свиньи хотят, чтобы было как у них.
      drug01
      drug01
      сегодня в 14:39
      Куда спешить!!!
      kotmyshka
      kotmyshka
      сегодня в 14:39
      Спокойнее надо быть
      nubom
      nubom
      сегодня в 14:36
      "Миллер ему пишет, Дзюба не отвечает...." классно!
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