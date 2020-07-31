Кокорин: «„Спартак“? Не верьте тому, что пишут»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что не стоит верить информации в СМИ о его переходе в «Спартак». Об этом футболист сегодня рассказал журналистам.
Переход в «Спартак»? Сегодня день суда. Где продолжу карьеру? Скоро игры, поэтому скоро все узнаете. Не верьте тому, что пишут.
А мы то сразу не поняли...что там Семак с Медведевым рукопожатиями улаживали...)))
А мы то сразу не поняли...что там Семак с Медведевым рукопожатиями улаживали...)))
Семки-треники-кепарь-на кортах посидит :)
Опять же - там хазу волера держит. По прозвищу "мужик" :)
Гы-гы-гы (С)
Семки-треники-кепарь-на кортах посидит :)
Опять же - там хазу волера держит. По прозвищу "мужик" :)
Гы-гы-гы (С)
Народа я не видел!"
(В.С.Высоцкий)
Народа я не видел!"
(В.С.Высоцкий)
Куда Суд отправит...там и будет играть....
Куда Суд отправит...там и будет играть....
Хомяками-потребителями фейков? Кто к ответу-то призывает? Силенок то хватит конкретно за базар притянуть или балаболло?
Хомяками-потребителями фейков? Кто к ответу-то призывает? Силенок то хватит конкретно за базар притянуть или балаболло?
1)Игрок Динамо и Анжи. (Спартачи)Игрок как и игрок.
2)Перешёл в Зенит. (с)УУУ, скотина такая, играть не умеет, кривоногой.
3)Ударил Пака стулом. (с) Ух, какая 16ь, таких надо пожизненно отстранять от футбола, на свои миллиарды нажировал и избивает простых людей. Закрыть его в тюряге навсегда.
4)Кокорин возможно перейдёт в Спартак. (с)Да в принципе неплохой футболист, связка Кокорин+Соболев потягается с Азмун+Дзюба
5)Кокорин подписал контракт со Спартаком. (с)Мученик! Страдалец! Попал под гнёт власти! Показательная порка! Отомстит Зениту за пренебрежительное отношение!
"вы находитесь здесь" 6)Кокорин сказал "Не верьте тому, что пишут, ничего не решено, в Спартак пока не перешёл." Д(с) а на самом деле не такой уж и хороший игрок, нахрен он в Спартаке не нужен!
7)"Ладно на самом деле я всё же перешёл в Спартак." (с)Лучший футболист мира! Почему у этого гения ещё нет золотого мяча?!
1)Игрок Динамо и Анжи. (Спартачи)Игрок как и игрок.
2)Перешёл в Зенит. (с)УУУ, скотина такая, играть не умеет, кривоногой.
3)Ударил Пака стулом. (с) Ух, какая 16ь, таких надо пожизненно отстранять от футбола, на свои миллиарды нажировал и избивает простых людей. Закрыть его в тюряге навсегда.
4)Кокорин возможно перейдёт в Спартак. (с)Да в принципе неплохой футболист, связка Кокорин+Соболев потягается с Азмун+Дзюба
5)Кокорин подписал контракт со Спартаком. (с)Мученик! Страдалец! Попал под гнёт власти! Показательная порка! Отомстит Зениту за пренебрежительное отношение!
"вы находитесь здесь" 6)Кокорин сказал "Не верьте тому, что пишут, ничего не решено, в Спартак пока не перешёл." Д(с) а на самом деле не такой уж и хороший игрок, нахрен он в Спартаке не нужен!
7)"Ладно на самом деле я всё же перешёл в Спартак." (с)Лучший футболист мира! Почему у этого гения ещё нет золотого мяча?!