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Кокорин: «„Спартак“? Не верьте тому, что пишут»

сегодня, 12:52

Нападающий Александр Кокорин заявил, что не стоит верить информации в СМИ о его переходе в «Спартак». Об этом футболист сегодня рассказал журналистам.

Переход в «Спартак»? Сегодня день суда. Где продолжу карьеру? Скоро игры, поэтому скоро все узнаете. Не верьте тому, что пишут.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:02
Я лично верю только Кокорину,этому высокопорядочному и нравственному человеку!
Данила Кравцов
Данила Кравцов
сегодня в 14:02
ты не верь тому что говорят....все ребята сочиняют про девчат....
Верг
Верг
сегодня в 14:01
Сказал кокорин подписывая договор с заремой
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:53
Не верь, не бойся, не проси?)
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 13:51
Облом для Спартака. А как они Кокорина сразу полюбили. Даже переобулись. )))
Alhunah
Alhunah
сегодня в 13:50
в субботу вроде оффициально Кокорин будет в спартаке представлен
makkie
makkie
сегодня в 13:49
Заголовок отличается от того, что в статье.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:45
У Пака руки длинные !0
112910415
112910415
сегодня в 13:32
завтра, всё завтра
Prazdnik
Prazdnik ответ For56tas (раскрыть)
сегодня в 13:30
😂🤷‍♂️
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 13:28, ред.
Его Федун купил...и в аренду отдал....Зениту...на 3 года.....)))

А мы то сразу не поняли...что там Семак с Медведевым рукопожатиями улаживали...)))
Yurza
Yurza
сегодня в 13:26
Федун деньги заплатил, как суд решит.
post-navigator
post-navigator ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
А затем по УДО в Левбердон-клаб зайдёт .
Семки-треники-кепарь-на кортах посидит :)
Опять же - там хазу волера держит. По прозвищу "мужик" :)
Гы-гы-гы (С)
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 13:24
Уже поздно метаться, скорее всего действительно у мясных переконтуется
post-navigator
post-navigator ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:23
"Зачем нам врут - народный суд? -
Народа я не видел!"
(В.С.Высоцкий)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:23
Сказано же "Сегодня день суда"....
Куда Суд отправит...там и будет играть....
Паровозов
Паровозов
сегодня в 13:22
Неужели в Локо.
post-navigator
post-navigator ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:20
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 13:20
    Болельщики и отношение к Кокорину
    1)Игрок Динамо и Анжи. (Спартачи)Игрок как и игрок.
    2)Перешёл в Зенит. (с)УУУ, скотина такая, играть не умеет, кривоногой.
    3)Ударил Пака стулом. (с) Ух, какая 16ь, таких надо пожизненно отстранять от футбола, на свои миллиарды нажировал и избивает простых людей. Закрыть его в тюряге навсегда.
    4)Кокорин возможно перейдёт в Спартак. (с)Да в принципе неплохой футболист, связка Кокорин+Соболев потягается с Азмун+Дзюба
    5)Кокорин подписал контракт со Спартаком. (с)Мученик! Страдалец! Попал под гнёт власти! Показательная порка! Отомстит Зениту за пренебрежительное отношение!

    "вы находитесь здесь" 6)Кокорин сказал "Не верьте тому, что пишут, ничего не решено, в Спартак пока не перешёл." Д(с) а на самом деле не такой уж и хороший игрок, нахрен он в Спартаке не нужен!

    7)"Ладно на самом деле я всё же перешёл в Спартак." (с)Лучший футболист мира! Почему у этого гения ещё нет золотого мяча?!
    For56tas
    For56tas
    сегодня в 13:17
    Как спартак будет обратно переобуваться?
    post-navigator
    post-navigator
    сегодня в 13:17
    В динамо, откуда и произрастал. В родную фауну.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 13:16
    Гнусный интригант и склочник! Всё уже на мази и отвечать за базар надо, в натуре!
    Misha78
    Misha78
    сегодня в 13:15
    Значит точно переходит в Спартак!
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Наоборот сказал Слава Богу
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 13:08
    Тому, что пишут, не верит практически никто, включая и тех, кто это пишет...
    blitz
    blitz
    сегодня в 13:03
    Темнит Сашка...
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 13:00
    А мы и не верим, но ожидать можно всего.
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 12:58
    Во - сейчас свиньи опять дружно начнут Коко ненавидеть!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:55
    так тебе и не верим)))))))интриган)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:53
    Федун в ярости.
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