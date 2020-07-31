Игнашевич: «Пять-шесть команд составят конкуренцию „Торпедо“ в ФНЛ»

Главный тренер «Торпедо» порассуждал о возможных конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.

Что касается «Крыльев Советов», то непонятно, какой у них сейчас будет состав. С одной стороны, остались ребята, выступавшие в Премьер-Лиге, с другой — они забрали у «Чертаново» ведущих игроков. Возможно, это даже к лучшему: было два конкурента, а теперь останется один. Видимо, «Чертаново» будет играть молодежью, поскольку лидеры ушли.