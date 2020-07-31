ГлавнаяНовости

Игнашевич: «Пять-шесть команд составят конкуренцию „Торпедо“ в ФНЛ»

сегодня, 21:39

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич порассуждал о возможных конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.

Что касается «Крыльев Советов», то непонятно, какой у них сейчас будет состав. С одной стороны, остались ребята, выступавшие в Премьер-Лиге, с другой — они забрали у «Чертаново» ведущих игроков. Возможно, это даже к лучшему: было два конкурента, а теперь останется один. Видимо, «Чертаново» будет играть молодежью, поскольку лидеры ушли.

«Оренбург», если не растеряет ведущих футболистов, безусловно, тоже конкурент. Плюс пять-шесть команд ФНЛ, которые официально или неофициально ставят задачу повышения в классе, тоже составят конкуренцию. Думаю, сезон получится интересным.

Все новости
СлухиПост главного тренера «Химок» может занять Рашид Рахимов
Сегодня, 22:22 Комментарии10
Юран: «Указание о моём увольнении пришло от „Спартака“. Именно от Газизова»
Сегодня, 19:59 Комментарии96
Рахимов посетил офис «Спартака»
Вчера, 19:46 Комментарии27
СлухиСемак может возглавить «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар»
Вчера, 19:17 Комментарии150
Слухи«Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера
Вчера, 18:38 Комментарии10
СлухиСемак может покинуть «Зенит». У него конфликт с Медведевым и Рибалтой
Вчера, 17:32 Комментарии104
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:26
к сожалению и у вас не всё хорошо в клубе))
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 22:22
Чайка даст вам всем просра...ся! Они в ЛЧ хотят выступать, клуб с амбициями ))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 22:10
Оренбург гарантированно Газпрому не нужен. Лишняя обуза. Им Сочи хватает.
Сп62
Сп62
сегодня в 22:02
Главный дирижёр и тренер сегодня короновирус. Как он скажет, так и будет.
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 21:55, ред.
Интересный чемпионат и ФНЛ понятия не совместимые. В концовке лидеры будут игры сливать, чтоб не дай Бог в РПЛ не выйти, кто не удачней всех сольет, тот и выйдет. И то только при условии, что Оренбург не нужен больше Зениту, иначе одна путевка зарезервирована. Вот и вся интрига
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:51
Свои шансы упускать нельзя.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 21:49
Крылья и Оренбург конечно если не растеряют багаж то основные претенденты на выход.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:42
Удач Сергею и возвращения в ЦСКА главным.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100