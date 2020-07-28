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«Динамо» Киев показало переписку Суркиса и Луческу

сегодня, 12:11

«Динамо» Киев на своём сайте представило переписку между главным тренером клуба Мирчей Луческу и президентом команды Игорем Суркисом.

Вчера появились слухи о том, что румынский наставник покинул «Динамо» после четырёх дней работы в клубе.

К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой «Динамо» Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из Галатасарая в Бешикташ, из «Динамо» Бухарест в «Рапид» Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в «Динамо» Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги — это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.

Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает.

М. Луческу

Игорь Суркис:

Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков «Динамо» не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки «Динамо» будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный «мореход», как Мирча Луческу.

У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю «Динамо». Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!

Румынский наставник ответил на последнее письмо президента клуба, согласившись продолжить работу в «Динамо»:

Уважаемый господин Президент!

С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК «Динамо».

Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы.

Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба.

Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом.

До встречи в г. Киеве во вторник.

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Все комментарии
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 19:11
так то если футбик поставит динамовской клоаке, то проблем у шахтера появится не мало. тренер опытный, вопрос не впал ли он в маразм.
n272nm
n272nm
сегодня в 19:02
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
    сегодня в 14:24
    Имел в виду его работу в Шахтере.Ясен пень, в Киеве такого не будет.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:21
    кино и немцы, как говорится
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 13:16
    А кто ему будет покупать дорогих бразов, суркис??? Не смеши!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ SSPZ (раскрыть)
    сегодня в 13:06
    В этом и была его идея в укр. чемпионате-защита местная, а атака латинская ,резкая, быстрая, взрывная, с нестандартными решениями и не боязнью идти в дриблинг и обыгрыш.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ SSPZ (раскрыть)
    сегодня в 12:48
    Именно так и будет!!!!! В киеве- его ждет еще больший позор, чем в Питере!!!!!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 12:40
    поглядим-посмотрим.. румын не достигнет успеха с киевлянами и через некоторое время все же уйдёт.имхо
    SSPZ
    SSPZ ответ SSPZ (раскрыть)
    сегодня в 12:30
    Есть вариант, Игорю Суркису купить дюжину бразильцев...
    Yurza
    Yurza
    сегодня в 12:27
    Два еврея уничтожают Динамо Киев.
    SSPZ
    SSPZ
    сегодня в 12:21, ред.
    Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом.

    Ничего Мирча Луческу не достигнет в Д.Киев... Не такой он уж и великий тренер, чтобы достичь больших успехов в Динамо. Все его успехи в Шахтёре связаны были с бразильцами+Дарио Срна... Пребывание в Д.Киев будет кратковременным и неудачным, и это независимо от отношения к нему фанатов Д.Киев...
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 12:13
    Это интересный момент.
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