«Динамо» Киев показало переписку Суркиса и Луческу

«Динамо» Киев на своём сайте представило переписку между главным тренером клуба и президентом команды Игорем Суркисом.

Вчера появились слухи о том, что румынский наставник покинул «Динамо» после четырёх дней работы в клубе.

К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой «Динамо» Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из Галатасарая в Бешикташ, из «Динамо» Бухарест в «Рапид» Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в «Динамо» Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги — это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.

Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает.

М. Луческу