ГлавнаяНовости

ЦСКА отказали в трансфере Веры. Армейцы хотят продолжить переговоры

01 августа 2020, 01:40

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Веры.

Московский клуб ранее предложил 5 млн евро за 20-летнего аргентинца, однако клуб из Буэнос-Айреса хочет выручить за Веру € 10 млн.

Как утверждает источник, ЦСКА хочет продолжить переговоры по хавбеку. Отмечается, что одной из причин желания оформить этот трансфер является намерение армейцев помочь в адаптации аргентинскому новичку Адольфо Гаичу, который переходит в ЦСКА из «Сан-Лоренсо».

Все новости
Слухи«Рубин» близок к подписанию полузащитника «Кайрата»
Сегодня, 02:54 Комментарии1
СлухиАгенты подтвердили, что «Спартак» предложил € 4,5 млн за Гугу
Сегодня, 02:21 Комментарии2
Слухи«Спартак» сделал предложение по защитнику «Атлетико Минейро» Гуге
Сегодня, 01:42 Комментарии2
СлухиКлуб из Бундеслиги предложил «Спартаку» 5 млн евро за Урунова
Сегодня, 01:25 Комментарии3
Агент: «Завтра Гаич подпишет контракт с ЦСКА»
Вчера, 22:07 Комментарии32
СлухиУрунов прошёл медосмотр в «Спартаке»
Вчера, 20:15 Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
за
за
01 августа в 19:50
Армейцы потеряли Веру. Вера стоит недешево.
bsww
bsww
01 августа в 13:21
Предложите 5 млн сейчас и 3 сверху в качестве бонусов
bsww
bsww ответ Caniggia (раскрыть)
01 августа в 13:17
Любовь у ЦСКА уже есть хотя бы на "бумаге". Вагнер
pahenskem
pahenskem ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 12:10
Любовь сейчас в кайрате
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 августа в 11:13
Хороший опорник нужен, ждём окончания переговоров. Удачи ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
01 августа в 09:46
Как говорится ещё не вечер......переговоры продолжатся.
112910415
112910415
01 августа в 09:31
Нельзя же без веры !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 августа в 09:21
Господи , да привезите Гаичу, бесплатно его бабушку ! Будет ему Пучеро готовить ,глядишь и адаптируется !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Caniggia (раскрыть)
01 августа в 09:07
Надежда - это про Спартак, а Любовь - это про Зенит.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
01 августа в 08:46
Он опорник, а с этим у армейце явные проблемы.
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:08
это уже перебор)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 августа в 06:53
Если нужен, то подпишут, а если нет, то переплачивать никто не будет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 августа в 06:38
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    01 августа в 06:32
    Верунчик не хочет идти в среднюю команду,
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    01 августа в 06:06, ред.
    ЦСКА просто реально нужен опорник. А этот парень один из лучших в лиге на своей позиции несмотря на возраст. Вот за него думаю им стоит реально побороться. На трансфермаркете его оценили в 9 млн. Хотя ему 20 лет и он играет на взрослом уровне только 2 сезона. Контракт истекает в следующем году. Но дёшево не отдадут - это самый ценный актив команды. Игрок молодежной сборной Аргентины
    Caniggia
    Caniggia
    01 августа в 05:49
    ЦСКА отказали в трансфере Веры, но армейцы продолжают поиски вариантов, на очереди Надежда и Любовь.
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 августа в 04:56
    ЦСКА ищет усиление только в Южной Америке.
    Давайте думать
    Давайте думать
    01 августа в 04:28
    Адольфо, Фаусто - ну и имена в этой Аргентине)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 августа в 04:26
    Для адаптации такие затраты не нужны, нужен хороший ремень.
    Alean
    Alean
    01 августа в 04:14
    Для адоптации можно кого и по дешевле купить.
    Багров-брат
    Багров-брат
    01 августа в 02:41
    "Адольфо не может без Веры!" - как неоднозначно это звучит...)))
    В полузащите у армейцев достаточно молодых и перспективных парней. Не понимаю...)))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    01 августа в 02:01
    На этой позиции людей хватает, так что только для помощи в адаптации он на фиг не нужен.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100