ЦСКА отказали в трансфере Веры. Армейцы хотят продолжить переговоры

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Веры.
Московский клуб ранее предложил 5 млн евро за 20-летнего аргентинца, однако клуб из Буэнос-Айреса хочет выручить за Веру € 10 млн.
Как утверждает источник, ЦСКА хочет продолжить переговоры по хавбеку. Отмечается, что одной из причин желания оформить этот трансфер является намерение армейцев помочь в адаптации аргентинскому новичку Адольфо Гаичу, который переходит в ЦСКА из «Сан-Лоренсо».
В полузащите у армейцев достаточно молодых и перспективных парней. Не понимаю...)))
В полузащите у армейцев достаточно молодых и перспективных парней. Не понимаю...)))