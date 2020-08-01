ЦСКА отказали в трансфере Веры. Армейцы хотят продолжить переговоры

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01 августа 2020, 01:40

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Архентинос Хуниорс» .

Московский клуб ранее предложил 5 млн евро за 20-летнего аргентинца, однако клуб из Буэнос-Айреса хочет выручить за Веру € 10 млн.