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«Удинезе» готов продать Бекао в ЦСКА за 10 млн евро

сегодня, 15:23

ЦСКА работает над трансфером защитника «Удинезе» Родриго Бекао.

Москвичи готовы заплатить за бразильца 7 млн евро, но итальянцы требуют 10 млн евро. Что касается самого футболиста, то он планирует остаться в Европе.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:08
Берите кони пока дают. Не жалейте бабла. Он один всей вашей защиты стоит.Такого защитника днем с огнем не сыщешь у нас . А Васина все таки продайте Ювентусу.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:05
Если человек не хочет играть в России, то зачем его тянуть сюда насильно?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:32
За негра никто и половину не отдаст.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 17:07
Зато породистый ! А взгляд какой ???? Правда косИт лиловым глазом ....!!! )))))
Jantu
Jantu
сегодня в 16:28
Нужно продать Чалова в Ювентус и купить Бекао, чего проще то?
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 16:28
Нехер было уходить. А ушел он по плохому. Защитник цепкий..но нам такие не нужны.Пошел он нахер.
Армейская душа
Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:17
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 16:16
    Достойная замена Васину
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 16:13
    А мне он нравился,хоть и глаза как у кривого коня
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:06
    гинер осваивает деньги почтовиков...
    makkie
    makkie
    сегодня в 16:04
    Тут видео гуляет с ошибками Бекао за Удинезе.
    Я извиняюсь, срёт в защите как полковая лошадь!
    Кони, не спите, берите за любые деньги 😂
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:57
    С Бекао
    ЦСКА - Реал 4:0

    Без Бекао
    ЦСКА -Зенит 0:4
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 15:48
    за такие бабки пускай там остается
    minai
    minai
    сегодня в 15:43, ред.
    Видимо, совсем бестолковый фуболист, если от него так рады избавиться.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    сегодня в 15:41, ред.
    А ты исключаешь возможность того, что игрок прибавляет в мастерство, играя в серии А против сильных соперников? Кстати он пришёл в ЦСКА вообще из клуба второй лиги, где даже основным не был. Прибавил он за сезон в ЦСКА? Безусловно. Почему он не мог прибавить в удинезе? Конечно мог. Но 10 млн за защитника сейчас вряд ли кто даст, тем более не за звёздного. Если он нужен Цска, то 8 найдут, а больше это нонсенс.
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 15:39
    В Литву хочет?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 15:35
    5 ему красная цена. 10 он не стоил даже тогда когда за ЦСКА играл в еврокубках. Неужели на этом бразильце свет клином сошелся?
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 15:34
    пусть бекачит у макаронников))))
    blasgovest
    blasgovest
    сегодня в 15:30
    У цска хорошая защита, больше четырех не пропускает.
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 15:29
    почти аутсайдер пытается избавиться от бека,плюс игрок сам не хочет,если правда,то на кой это надо гинеру,да 10 за бека гинер точно зажмёт,к гадалке не ходи
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 15:28
    Дорогой жеребец...
    Androshin
    Androshin
    сегодня в 15:27
    Бекао не хочет, у коней денег нет, так о чем речь?
    Jantu
    Jantu
    сегодня в 15:25
    Почта России просто должна раскошелиться.
    cska59
    cska59
    сегодня в 15:25
    Дорого,не надо .
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 15:24
    Это круто для цска.
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