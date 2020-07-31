«Удинезе» готов продать Бекао в ЦСКА за 10 млн евро

ЦСКА работает над трансфером защитника «Удинезе» Родриго Бекао.
Москвичи готовы заплатить за бразильца 7 млн евро, но итальянцы требуют 10 млн евро. Что касается самого футболиста, то он планирует остаться в Европе.
ЦСКА работает над трансфером защитника «Удинезе» Родриго Бекао.
Москвичи готовы заплатить за бразильца 7 млн евро, но итальянцы требуют 10 млн евро. Что касается самого футболиста, то он планирует остаться в Европе.
Я извиняюсь, срёт в защите как полковая лошадь!
Кони, не спите, берите за любые деньги 😂
Я извиняюсь, срёт в защите как полковая лошадь!
Кони, не спите, берите за любые деньги 😂
ЦСКА - Реал 4:0
Без Бекао
ЦСКА -Зенит 0:4
ЦСКА - Реал 4:0
Без Бекао
ЦСКА -Зенит 0:4