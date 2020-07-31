«Удинезе» готов продать Бекао в ЦСКА за 10 млн евро

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сегодня, 15:23

ЦСКА работает над трансфером защитника «Удинезе» Родриго Бекао.

Москвичи готовы заплатить за бразильца 7 млн евро, но итальянцы требуют 10 млн евро. Что касается самого футболиста, то он планирует остаться в Европе.