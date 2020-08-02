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Обамеянг мог перейти в «Челси» в январе

02 августа 2020, 08:38

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг мог перейти в стан конкурентов «канониров».

Как сообщается, во время зимнего трансферного окна габонский форвард вёл переговоры с «Челси». Однако контрактные требования Обамеянга оказались завышенными.

31-летний нападающий запросил слишком большую заработную плату, которая должна была сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории «синих». После чего «Челси» вышел из переговоров.

Напомним, что Обамеянг хочет получить от «Арсенала» 3-летний контракт с повышением зарплаты.

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cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 09:21
Абрамович считает бабло.
Romeo 777
Romeo 777
02 августа в 09:19
Хотел 300 тыс.фунтов в неделю...столько же вроде он сейчас и у Арсенала требует дабы продлить истекающий контракт. Обама хоть и хорош, но ему уже 32-ой год пошёл, правильно сделали, что не пошли на поводу габонца, а переключились на Вернера.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
02 августа в 09:17
В Челси есть думающие люди.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 08:55
Рад что этого не произошло
ДАША Д
ДАША Д
02 августа в 08:46, ред.
Ему бы в Арсенале сидеть и не рыпаться.
beefs
beefs
02 августа в 08:38
Ему и там не плохо...
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