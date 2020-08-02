Обамеянг мог перейти в «Челси» в январе

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг мог перейти в стан конкурентов «канониров».
Как сообщается, во время зимнего трансферного окна габонский форвард вёл переговоры с «Челси». Однако контрактные требования Обамеянга оказались завышенными.
31-летний нападающий запросил слишком большую заработную плату, которая должна была сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории «синих». После чего «Челси» вышел из переговоров.
Напомним, что Обамеянг хочет получить от «Арсенала» 3-летний контракт с повышением зарплаты.