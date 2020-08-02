Обамеянг мог перейти в «Челси» в январе

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02 августа 2020, 08:38

Нападающий «Арсенала» мог перейти в стан конкурентов «канониров».

Как сообщается, во время зимнего трансферного окна габонский форвард вёл переговоры с «Челси». Однако контрактные требования Обамеянга оказались завышенными.

31-летний нападающий запросил слишком большую заработную плату, которая должна была сделать его самым высокооплачиваемым игроком в истории «синих». После чего «Челси» вышел из переговоров.

Напомним, что Обамеянг хочет получить от «Арсенала» 3-летний контракт с повышением зарплаты.