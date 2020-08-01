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Тьяго может перейти в ПСЖ

01 августа 2020, 16:44

Полузащитник «Баварии» Тьяго может продолжить карьеру во Франции.

К 29-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Сумма трансфера может составить 30 млн евро. Ранее председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем испанца.

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cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:43
Попытает счастье в псж.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
01 августа в 18:17
Сумма трансфера не соответствует уровню игрока.
shlifen
shlifen
01 августа в 17:09
Отличный вариант и для ПСЖ (получат отличного разыгрывающего в центре) и для Тьяго (точно не обидят личкой, и соберет ворох ещё и французких трофеев), да и для Баварцев неплохо - врядли ПСЖ будет торговаться и сбивать цену (да и к прямым конкурентам за ЛЧ, Париж пока не отнести)...
P. S. Помоему он куда больше подходит ПСЖ стилистически, чем тем же МЮ или Ливерпулю. =)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 августа в 16:49
Пусть перейдет Ливерпулю он не нужен
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 16:46
удачи ему в этом))
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