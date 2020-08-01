Тьяго может перейти в ПСЖ

Полузащитник «Баварии» Тьяго может продолжить карьеру во Франции.
К 29-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Сумма трансфера может составить 30 млн евро. Ранее председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем испанца.
Полузащитник «Баварии» Тьяго может продолжить карьеру во Франции.
К 29-летнему футболисту проявляет интерес ПСЖ. Сумма трансфера может составить 30 млн евро. Ранее председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге высказался о будущем испанца.
P. S. Помоему он куда больше подходит ПСЖ стилистически, чем тем же МЮ или Ливерпулю. =)
P. S. Помоему он куда больше подходит ПСЖ стилистически, чем тем же МЮ или Ливерпулю. =)