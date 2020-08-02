ГлавнаяНовости

Хавбек «Динамо Киев»: «Убедился, что Луческу — очень грамотный специалист»

02 августа 2020, 19:31

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился впечатлениями от начала работы под руководством Мирчи Луческу.

Первые дни прошли очень хорошо, все заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового тренера и, надеюсь, вскоре будем лучше выполнять его требования. Лично я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист.

Во время отпуска съездили с женой в Хорватию. Поскольку она беременна, то отдых был «пассивным» – пляжи, рестораны с вкусной едой и хороший сон. Так что после отдыха готов к работе.

Для меня достаточной мотивацией является уже то, что я выступаю в таком легендарном клубе, как «Динамо». Но для команды хорошо, когда есть конкуренция на каждой позиции. Это делает каждого сильнее, заставляет проявлять свой максимум.

Наши цели не изменились — побеждать и завоевывать трофеи. В нынешнем сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок Украины. Теперь хотелось бы добавить к ним чемпионат и успешно выступить в еврокубках. Любой соперник, который нам может попасться, будет достаточно силен, раз добился этого права. Никого нельзя недооценивать. Но конкретно о будущих соперниках появится смысл говорить после жеребьевки.

Все новости
Промес — Кокорину: «DAVAIII BLY**T»
Вчера, 19:18 Комментарии36
Венгер: «Мне 70 лет, но каждый день я всё ещё хочу тренировать»
Вчера, 13:40 Комментарии8
Президент «Дженоа»: «Я хочу уйти в отставку»
Вчера, 13:13 Комментарии5
Дженас: «Я бы посоветовал Кейну задуматься об уходе из „Тоттенхэма“»
Вчера, 11:49 Комментарии4
Кришито: «Мы должны больше работать»
Вчера, 11:13 Комментарии2
Гинтер заявил, что остается в «Боруссии» М
Вчера, 10:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Юрчук
Алексей Юрчук
02 августа в 22:54
Грамотный, но только муд..ак.
112910415
112910415
02 августа в 20:53
остальные как думают ?
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 20:38
Рано об этом судить
Угадайте кто
Угадайте кто
02 августа в 20:34
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    02 августа в 20:30
    бандера, слишком много чести!!!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ cska vperiod (раскрыть)
    02 августа в 20:28
    Ну естественно! Цыган же затеял большую чистку. Теперь, каждый рагуль будет лизать.....
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ АлексАлекс (раскрыть)
    02 августа в 20:27
    А завтра, он станет самым гениальным! Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 августа в 20:27
    Лизнул называется.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
    02 августа в 20:27
      АлексАлекс
      АлексАлекс
      02 августа в 20:25
      Там вроде Суркис сказал, что если не получится с этим тренером, то попрощается с футболистами. Теперь Луческу очень грамотный специалист =)
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      02 августа в 20:22
      Ну я ещё слишком молод. Такого спеца даже не знаю.
      Но приму к сведению.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ dimagas2 (раскрыть)
      02 августа в 20:22
      Соглашусь с тобой, бандера. Румын без Ахметова- ничего не стоил. Он обычный тренер, и весьма предсказуемый. А его работа в Питере и сб. Турции- тому подтверждение!
      Угадайте кто
      Угадайте кто ответ dimagas2 (раскрыть)
      02 августа в 20:21
      ))). Разве что на глобусе украины, пхахаха
      dimagas2
      dimagas2 ответ Угадайте кто (раскрыть)
      02 августа в 20:20
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 20:19
        Ладно, это не главное. По поводу Лобана, не соглашусь с тобой, он не лучший советский тренер, а самый титулованный. Тренер, не воспитавший сам ни одного молодого игрока не может считаться великим. А Лобан- работал только с готовым сильным материалом. Великим, можно считать Бескова, который брал пацанов из 2й лиги и делал из них личностей!!!
        dimagas2
        dimagas2 ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 20:18
        Странно,а в и на паспорте что у тебя написано?Наерно наваросс ты коренной)))
        мокшандия это истенное название так называемой роSSии))
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Два кретина это сила (раскрыть)
        02 августа в 20:17
        Дайте румыну поработать)
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
        02 августа в 20:15
        Нет. НЕ хотел вскрывать карты, но ты уважаемый пользователь. Тебе скажу.
        Помнишь был такой земляк Князя 3веробой? Мы с Князем коллеги по работе. Мой аккаунт в своё время забанили, перепутав с Князем. Так и не доказал ничего)
        Справедливости ради, Князь тогда зашёл пару раз в чат с моего аккаунта с моего разрешения, когда его аккаунты в бане были, рабочий комп у нас в нарядной в свободном доступе. Посмотрели что айпи один и тот же и приговорили.
        Свалил Князь отсюда. А мне велел донбассить свидомых)
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ dimagas2 (раскрыть)
        02 августа в 20:10
        В Хохлолэнде), не перекладывай с больной головы на здоровую.
        Тем более, что нет такого гос-ва Мокшандия, это такая же вымышленная страна, как и Украина)
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 20:09
        Князь, это ты?
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ dimagas2 (раскрыть)
        02 августа в 20:07
        Глупости. По-твоему он и лучшему Советскому тренеру Лобановскому составы диктовал?)
        dimagas2
        dimagas2 ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 20:06
        Много фашистов до сих пор на мокшандии и что это меняет?
        dimagas2
        dimagas2 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
        02 августа в 20:03
        Легко,он 3 года вообще ничего не показывал и только когда Ахмет Ренатов потратил больше 200000 долл на негров что-то да начало получатся.Он тренер-строитель,а Динамо ему точно времени и денег на это не даст.Через смену векторов развития всех уже реально задрал Суркис.Проблема ивенно в нем,поставь хоть Гвардиолу с Моуром ничего не поменятся пока Суркис строит из себя х.. знает что и диктует тренерам чуть ли не стартовые составы.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 20:02
        Я тоже, очень на это надеюсь!!!!!!!
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ Два кретина это сила (раскрыть)
        02 августа в 20:01
        Будем надеяться, что румын знатно проДИНАМит киевлян)
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 20:01
        +1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Угадайте кто
        Угадайте кто ответ dimagas2 (раскрыть)
        02 августа в 20:00
        После ВОВ много фашиков скрылось в Латинской Америке. Вероятнее всего фамилия его деда была Депенко)
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ Угадайте кто (раскрыть)
        02 августа в 19:57
        Точно, именно так и было!!! Посмотрим, что рагульня запоет через пол года, и где будет Стамеску, и в какой ж...е!!!!!!!
        Два кретина это сила
        Два кретина это сила
        02 августа в 19:57
        Гоните его он засланный казачок Рината Ахметова.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        02 августа в 19:53
        Неграмотный специалист не мог руководить "Шахтёром" на протяжении 12 лет.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100