Хавбек «Динамо Киев»: «Убедился, что Луческу — очень грамотный специалист»

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился впечатлениями от начала работы под руководством Мирчи Луческу.
Первые дни прошли очень хорошо, все заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового тренера и, надеюсь, вскоре будем лучше выполнять его требования. Лично я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист.
Во время отпуска съездили с женой в Хорватию. Поскольку она беременна, то отдых был «пассивным» – пляжи, рестораны с вкусной едой и хороший сон. Так что после отдыха готов к работе.
Для меня достаточной мотивацией является уже то, что я выступаю в таком легендарном клубе, как «Динамо». Но для команды хорошо, когда есть конкуренция на каждой позиции. Это делает каждого сильнее, заставляет проявлять свой максимум.
Наши цели не изменились — побеждать и завоевывать трофеи. В нынешнем сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок Украины. Теперь хотелось бы добавить к ним чемпионат и успешно выступить в еврокубках. Любой соперник, который нам может попасться, будет достаточно силен, раз добился этого права. Никого нельзя недооценивать. Но конкретно о будущих соперниках появится смысл говорить после жеребьевки.
Ну пусть буду Князь. Не важно уже)
Ну пусть буду Князь. Не важно уже)
Но приму к сведению.
Но приму к сведению.
Даже одинаковые фразы используешь)))
Или и наполеон это тоже твое детище?)))
Сам с собой переписку ведешь)))
Даже одинаковые фразы используешь)))
Или и наполеон это тоже твое детище?)))
Сам с собой переписку ведешь)))
мокшандия это истенное название так называемой роSSии))
мокшандия это истенное название так называемой роSSии))
Помнишь был такой земляк Князя 3веробой? Мы с Князем коллеги по работе. Мой аккаунт в своё время забанили, перепутав с Князем. Так и не доказал ничего)
Справедливости ради, Князь тогда зашёл пару раз в чат с моего аккаунта с моего разрешения, когда его аккаунты в бане были, рабочий комп у нас в нарядной в свободном доступе. Посмотрели что айпи один и тот же и приговорили.
Свалил Князь отсюда. А мне велел донбассить свидомых)
Помнишь был такой земляк Князя 3веробой? Мы с Князем коллеги по работе. Мой аккаунт в своё время забанили, перепутав с Князем. Так и не доказал ничего)
Справедливости ради, Князь тогда зашёл пару раз в чат с моего аккаунта с моего разрешения, когда его аккаунты в бане были, рабочий комп у нас в нарядной в свободном доступе. Посмотрели что айпи один и тот же и приговорили.
Свалил Князь отсюда. А мне велел донбассить свидомых)
Тем более, что нет такого гос-ва Мокшандия, это такая же вымышленная страна, как и Украина)
Тем более, что нет такого гос-ва Мокшандия, это такая же вымышленная страна, как и Украина)