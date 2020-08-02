Хавбек «Динамо Киев»: «Убедился, что Луческу — очень грамотный специалист»

Полузащитник киевского «Динамо» поделился впечатлениями от начала работы под руководством .

Первые дни прошли очень хорошо, все заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового тренера и, надеюсь, вскоре будем лучше выполнять его требования. Лично я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист.

Во время отпуска съездили с женой в Хорватию. Поскольку она беременна, то отдых был «пассивным» – пляжи, рестораны с вкусной едой и хороший сон. Так что после отдыха готов к работе.

Для меня достаточной мотивацией является уже то, что я выступаю в таком легендарном клубе, как «Динамо». Но для команды хорошо, когда есть конкуренция на каждой позиции. Это делает каждого сильнее, заставляет проявлять свой максимум.

Наши цели не изменились — побеждать и завоевывать трофеи. В нынешнем сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок Украины. Теперь хотелось бы добавить к ним чемпионат и успешно выступить в еврокубках. Любой соперник, который нам может попасться, будет достаточно силен, раз добился этого права. Никого нельзя недооценивать. Но конкретно о будущих соперниках появится смысл говорить после жеребьевки.