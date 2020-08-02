Мальдини: «Ибрагимович является частью нашего проекта»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подчеркнул важность для команды форварда Златана Ибрагимовича.
В этом сезоне мы уже построили кое-что. Поэтому в следующем сезоне мы постараемся использовать то, что уже сделали.
Честно говоря, Златан является частью нашего проекта. Это не будут легкие переговоры [о новом контракте], но мы намерены сохранить его в команде. У нас есть много молодых игроков, которые могут расти вместе с Иброй.
У нас могут быть разные способы достижения наших целей, но нам нужно одинаковое видение того, где мы хотим оказаться. Мы говорили с его агентом в прошлом году, теперь посмотрим, как пройдут следующие несколько недель [переговоров].
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