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Мальдини: «Ибрагимович является частью нашего проекта»

02 августа 2020, 10:51

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подчеркнул важность для команды форварда Златана Ибрагимовича.

В этом сезоне мы уже построили кое-что. Поэтому в следующем сезоне мы постараемся использовать то, что уже сделали.

Честно говоря, Златан является частью нашего проекта. Это не будут легкие переговоры [о новом контракте], но мы намерены сохранить его в команде. У нас есть много молодых игроков, которые могут расти вместе с Иброй.

У нас могут быть разные способы достижения наших целей, но нам нужно одинаковое видение того, где мы хотим оказаться. Мы говорили с его агентом в прошлом году, теперь посмотрим, как пройдут следующие несколько недель [переговоров].

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Брулин (раскрыть)
02 августа в 19:49
Да ладно вам. А как на счет Гомеса, Сапаты, Кулушевски?
Сколько носатый забил Интеру, Ювентусу (не считая левой пенки), Аталанте?
Угадайте кто
Угадайте кто
02 августа в 19:47
В городе Милане сплошь проекты, одни жулики, мошенники и коррупционеры.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 13:28
в топку ваш пенсионный проект)))))))))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 августа в 13:14
На сегодняшний день скорее Милан является частью проекта Златана, чем наоборот.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 12:28
    beefs
    beefs
    02 августа в 11:47
    есть еще порох в пороховнице...
    Брулин
    Брулин
    02 августа в 11:30
    Все восхищаются живущим в штрафной пенальтиста из юве, а тут златан пришёл на полсезона и в 38 лет перевернул милан, забив ещё десяток мячей. Вот кем нужно восхищаться
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 августа в 11:19
    Пиар от него очень хороший.
    dimagas2
    dimagas2
    02 августа в 11:04
      cska vperiod
      cska vperiod
      02 августа в 11:01
      Ибра фигара!
      mihaluch
      mihaluch
      02 августа в 10:59
      Ибрагимович ещё год будет в Милане.
      drug01
      drug01
      02 августа в 10:52
      Желаем удачи
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