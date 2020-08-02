Мальдини: «Ибрагимович является частью нашего проекта»

Технический директор «Милана» подчеркнул важность для команды форварда .

В этом сезоне мы уже построили кое-что. Поэтому в следующем сезоне мы постараемся использовать то, что уже сделали.

Честно говоря, Златан является частью нашего проекта. Это не будут легкие переговоры [о новом контракте], но мы намерены сохранить его в команде. У нас есть много молодых игроков, которые могут расти вместе с Иброй.

У нас могут быть разные способы достижения наших целей, но нам нужно одинаковое видение того, где мы хотим оказаться. Мы говорили с его агентом в прошлом году, теперь посмотрим, как пройдут следующие несколько недель [переговоров].