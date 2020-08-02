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Бартомеу: «Фати не продается. Он является будущим нашего клуба»

02 августа 2020, 11:07

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что каталонский клуб не собирается продавать нападающего Анссумане Фати.

Официальных предложений по нему у нас не было. Был только интерес со стороны нескольких клубов.

Ответ «Барселоны» был всегда отрицательный. Фати не продается. Он является будущим нашего клуба.

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» намерены предложить Фати новый контракт.

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BARRRS
BARRRS ответ cevin cigan (раскрыть)
02 августа в 20:06
    cevin cigan
    cevin cigan
    02 августа в 15:25
    При бармалеи и гномяре, у барсуков будущего нет! Пока эти двое "мутят",ничего хорошего их не ждёт!
    Killofwrath
    Killofwrath ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
    02 августа в 14:05
    в одном?
    видимо ты далеко не все матчи смотрел
    хороший парень, играет лучше любого пня вашего в 16-17 лет)
    112910415
    112910415
    02 августа в 13:54
    хорошо, что есть будущее
    Стеллс
    Стеллс
    02 августа в 13:26
    Некоторые комментируют так:если продают молодых-не ценят своих,только бы купить всякий шлак,а таланты раздают,если не продают-держат всякий шлак с философией,а не покупают нормальных.Ну и самые умные приплетут гнома.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    02 августа в 12:31
    В одном матче что-то показал и все - будущее. Так себе будущее, на мой взгляд
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 августа в 11:27
    Это правильно, что не продается. Пора омолаживать состав, да и такой талант самим сгодится.
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 августа в 11:21
    Продадут когда он перезреет и станет неперспективным.
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 августа в 11:15
    Не было предложений поэтому не придаётся, а вообще решает не Бартомеу а гном.
    Брулин
    Брулин
    02 августа в 11:07
    Ну и хорошо!)
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