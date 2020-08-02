Бартомеу: «Фати не продается. Он является будущим нашего клуба»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что каталонский клуб не собирается продавать нападающего .

Официальных предложений по нему у нас не было. Был только интерес со стороны нескольких клубов.

Ответ «Барселоны» был всегда отрицательный. Фати не продается. Он является будущим нашего клуба.