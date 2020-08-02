Бартомеу: «Фати не продается. Он является будущим нашего клуба»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что каталонский клуб не собирается продавать нападающего Анссумане Фати.
Официальных предложений по нему у нас не было. Был только интерес со стороны нескольких клубов.
Ответ «Барселоны» был всегда отрицательный. Фати не продается. Он является будущим нашего клуба.
Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» намерены предложить Фати новый контракт.
видимо ты далеко не все матчи смотрел
хороший парень, играет лучше любого пня вашего в 16-17 лет)
видимо ты далеко не все матчи смотрел
хороший парень, играет лучше любого пня вашего в 16-17 лет)