Альфонсо Дэвис: «Хочу играть в Германии как можно дольше»

Защитник «Баварии» заявил, что хотел бы провести в Германии большую часть карьеры, а затем начать тренерскую карьеру.

Я хочу остаться в Германии как можно дольше. Когда я буду готов уйти на пенсию через много, много лет — я обязательно получу тренерскую лицензию. Тогда кто знает, где я окажусь? Может быть, где-нибудь в Европе или даже дома, в Канаде.



У меня было много больших планов с тех пор, как я был ребенком, и «Бавария» помогает мне достичь этих целей. Но поверьте мне, это еще не все. Я только начинаю.