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Альфонсо Дэвис: «Хочу играть в Германии как можно дольше»

02 августа 2020, 18:42

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис заявил, что хотел бы провести в Германии большую часть карьеры, а затем начать тренерскую карьеру.

Я хочу остаться в Германии как можно дольше. Когда я буду готов уйти на пенсию через много, много лет — я обязательно получу тренерскую лицензию. Тогда кто знает, где я окажусь? Может быть, где-нибудь в Европе или даже дома, в Канаде.

У меня было много больших планов с тех пор, как я был ребенком, и «Бавария» помогает мне достичь этих целей. Но поверьте мне, это еще не все. Я только начинаю.

Отметим, что Дэвис стал одним из лучших игроков прошедшего сезона Бундеслиги.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 20:26
Дэвису играть и играть.
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 18:58
Пока будущее безоблачно.
srmgbam94d5k
srmgbam94d5k
02 августа в 18:56
Это само собой разумеется
Смольчик
Смольчик
02 августа в 18:45
И это правильно.
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