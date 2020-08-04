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Левандовски: «Клопп не только прекрасный тренер, но и хороший человек»

вчера, 10:43

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высоко отозвался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Роберт работал под руководством немца в дортмундской «Боруссии».

У Клоппа будто два лица. Он с большой добротой относится к игрокам. Как отец. Но вторая его черта – он настоящий тренер, который может сказать тебе абсолютно все, и я не имею в виду что-то хорошее. Он умеет говорить плохое.

Клопп мотивирует игроков и работает идеально. Он знает, где находится та черта, когда он может надавить на игрока или, наоборот, снизить напор.

Его тренерская работа прекрасна. Но он не только прекрасный тренер, но и хороший человек.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Wolverhampton (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:28
    minai
    minai
    вчера в 10:53
    Коммунист наверное.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:52
    Это очень хорошо, со стороны Роберта так отзываться о своем (хотя и бывшем) но тренере....Что касается самого Юргена, то он как то говорил, что строгое воспитание от отца помогла ему стать хорошим тренером....отец всегда требовал совершенства и он Клопп унаследовал от него эту черту.....а Беккер вообще назвал Клоппа "страстный парень" и он показывает это....он хочет побеждать и сделать "Ливерпуль" еще более великим.....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 10:50
    Еще и вонюч.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 10:47
    Тренер должен быть прекрасным педагогом
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    вчера в 10:46
    Сейчас Ювенале с Князем объяснят тебе, что Клопп обычный физрук
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