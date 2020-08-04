Левандовски: «Клопп не только прекрасный тренер, но и хороший человек»

Нападающий «Баварии» высоко отозвался о главном тренере «Ливерпуля» . Роберт работал под руководством немца в дортмундской «Боруссии».

У Клоппа будто два лица. Он с большой добротой относится к игрокам. Как отец. Но вторая его черта – он настоящий тренер, который может сказать тебе абсолютно все, и я не имею в виду что-то хорошее. Он умеет говорить плохое.

Клопп мотивирует игроков и работает идеально. Он знает, где находится та черта, когда он может надавить на игрока или, наоборот, снизить напор.

Его тренерская работа прекрасна. Но он не только прекрасный тренер, но и хороший человек.