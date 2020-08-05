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Директор «Мордовии»: «Скорее всего, будем выступать молодёжкой в ЛФК»

сегодня, 08:32

Директор саранской «Мордовии» Николай Левин высказался о шансах команды на выступления во втором дивизионе страны – ПФЛ.

Моё мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет. На 99% нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:25
"избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол." Глядишь опять можно будет пильнуть бюджетного бабла, обрасти долгами и снова попросить руководство области и главу региона спасти клуб от банкротства. Пытаться жить по средствам, дабы не выходить за рамки имеющегося бюджета попробуйте в будущем, глядишь долгов не будет и необходимости в решении ситуаций не возникнет. А то стадион так и останется памятником архитектуры.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:27
Еще и на ЛФК надо средства найти.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:19
Зато стадион в Саранске построили хахахахаха
Раися, такая Раися
LOpp
LOpp
сегодня в 09:02
в ЛФК ещё не играли на стадионах чемпионата мира
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:55
Как же стремительно команда , еще недавно игравшая в РПЛ, так быстро развалилась. Просто удивительно. Не хотят власти региона помогать, не хотят и бизнесмены вкладываться в команду. Зато у команды любителей есть прекрасный стадион, о котором другие , но уже профессиональные команды могут только мечтать.
Жаль и команду и пустующий стадион.
112910415
112910415
сегодня в 08:39
а стадион-то куда девать ?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:35
Долги тянут вниз
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