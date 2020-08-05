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Рыжиков — о работе тренером: «Неблагодарная работа, но, надеюсь, сложится»

сегодня, 09:07

39-летний вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков порассуждал о возможной тренерской карьере.

Тренером пока никуда не зовут. Видимо, все в курсе, что я ещё хочу поиграть. Тут ведь как… Хорошо, когда желания совпадают с возможностями. Посмотрим, что получится. Российский футбол не так прост. Работа тренером – это вообще как пиджак. Не успел надеть, а уже нужно снимать. Неблагодарная работа, но, надеюсь, сложится.

Рассчитываю ли попасть в «Рубин»? В любой команде хотел бы оказаться. Хоть вторая лига. У всех свой путь. Если мой окажется снова связан с «Рубином», то буду счастлив. Если нет, значит, так распорядилась судьба. Команд много, хотя понятно, что «Рубин» навсегда в моём сердце. Клуб, который сделал из меня того Рыжикова, которого знают.

Также недавно Рыжиков поделился впечатлениями после перехода в тамбовскую команду из «Крыльев Советов».

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 12:55
Да хоть трижды неблагодарная, зато высокооплачиваемая.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:54
Не самая худшая работа, если выбиться в верха.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:58
Неблагодарная??? Иди в шахтёры-очень уважаемая,опасная ,ценимая народом работа с высокой оплатой.Береги себя.
Yurza
Yurza
сегодня в 10:39
После Рубигна и спартка трудно стать хорошим тренером.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:25
Тренером пускай попробует может второй Черчесов выйдет.
beefs
beefs
сегодня в 09:47
он прав, да еще много чего нужно знать помимо футбола...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:25
У Сергея просто огромный опыт ! Он поиграл под руководством многих тренеров , что то наверняка для себя взял. Наверняка для себя сделал анализ работы всех предыдущих тренеров. И результаты этого анализа пригодятся в тренерской работе. Ведь многие игроки , которые по окончании игровой карьеры , мечтают стать тренерами , для себя ведут конспекты тренировок , разбора игр и других нюансов тренерской работы.
Будем надеяться , что и из Сергея получится хороший тренер. Ну а пока хороших ему игр за Тамбов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:10
Согласен с ним...
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