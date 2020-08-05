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Евсеев: «Беленову в „Уфе“ доверяют, и он платит стабильностью»

сегодня, 10:42

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко отозвался о вратаре своей команды Александре Беленове.

Очень рады за Сашу Беленова, рады, что РПЛ отметила его заслуги. Это в том числе достижение всей команды. Показатель игры вратаря — пропущенные мячи. Мы почти половину чемпионата сыграли на 0, пропустили всего 24 мяча — меньше одного за матч.

Александр сказал, что это больше заслуга команды, чем его. Значит, правильно играли в обороне. Статус сильного вратаря у Беленова был всегда. А когда он перешёл из Белгорода в «Спартак», внимание стало пристальным. Потом были другие клубы, где он тоже показывал свой уровень. Но именно в Уфе он нашёл свою команду. Саше доверяют, и он платит стабильностью.

Здесь работает Юрий Валентинович Перескоков. Тренер, который воспитал не одну звезду для большого футбола. Юрченко, кто скоро будет играть за сборную Армении. Лунёв, кто стал с «Зенитом» двукратным чемпионом России, заиграл в сборной. Шелия, кто был оплотом обороны «Тамбова» и затем ушёл в «Ахмат». Чернов, кто начинал и заканчивал этот сезон в воротах «Уфы». У него уже есть первый сухой матч в РПЛ, будут и другие.

Подспорье для Беленова, что рядом с ним растут другие вратари. И большое подспорье для нашего клуба. Своей харизмой и отношением к профессии Саша заслужил то отношение, которые есть к нему в команде. А теперь у него есть и такая почётная награда. Впервые игрока «Уфы» РПЛ официально признала лучшим в сезоне на своей позиции.

Теперь у Беленова двойная ответственность. Теперь все соперники захотят забить лучшему вратарю прошлого сезона, и это надо будет учитывать на протяжении всего сезона. Ему надо будет больше работать. Потому что следующий сезон после победы всегда сложнее.

Класс игрока определяется тем, как он держит планку. Но в Саше я не сомневаюсь. И никогда не сомневался.

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pomor 445
pomor 445
сегодня в 15:38
Евсеев: "Беленов платит и в „Уфе“ ему доверяют"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:43
Беленов уже давно вратарь уровня сборной. И попал в команду, строго играющую в обороне. А киперу главное найти взаимопонимание с защитниками, и тогда все будет отлично. У Беленова это получилось на 100%,награда вполне заслуженная...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:12
Доверие всегда окрыляет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:53
Вратарь действительно прижился.
Conzor
Conzor
сегодня в 11:46
Удачи Беленову!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:25
Беленов по всякому лучше рукожопова Дырофея.
drug01
drug01
сегодня в 10:59
Хороший вратарь дальнейшей удачи
beefs
beefs
сегодня в 10:49
Беленов хороший и, в основном, стабильный вратарь...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:43
Ерунду сгородил.
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