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Глава совета «Уфы»: «„Спартак“ – самый подходящий клуб для Урунова»

сегодня, 12:01

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход полузащитника Остона Урунова в «Спартак».

По Урунову договариваться было не тяжело, но на него существовал большой спрос, сильно больше одного клуба. Остановились на «Спартаке», потому что так захотел сам игрок, его близкие, агент. Мы понимали, что спрос на него будет, и что нам придется расстаться. Мы не вставляем палки в колеса, а выбираем наиболее перспективные варианты развития карьеры. Думаю, для него «Спартак» — самый подходящий клуб.

Переход Газизова в «Спартак» сыграл роль в переходе? Не думаю, что это сыграло. Остон был на карандаше у многих селекционеров и до этого. Он заиграл у нас на уровне большого клуба, поэтому так случилось.

Сколько «Уфа» получила за переход? В прессе звучали суммы в пять миллионов, и мы были бы рады такой выплате, но хочу сказать, что эта цифра далека от истины.

Будут еще трансферы на вход и выход? Основные новости по уходящим игрокам от нас уже прозвучали. Трансферы на вход тоже будут, но фамилии игроков вряд ли что скажут вам.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 17:43
Конечно - какой ещё пень за него 2кк отдал бы? Ну кроме мифического немецкого клуба, который вот-вот у спартачей его за 5кк купит
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:17
С учетом того, что он легионер и ему 19 лет, цена не могла быть высокой
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:25
Время покажет...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:03
если хочет быть урлом.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:02
Ну теперь так уже нужно говорить...:)))
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