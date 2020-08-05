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Капитан «Химок»: «Заслужили право играть в РПЛ и постараемся дать бой ЦСКА»

сегодня, 10:12
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА08.08.2020 в 16:00 Не начался

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий порассуждал о предстоящем матче против ЦСКА в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Планомерно и спокойно готовимся к матчу. Настрой у нас будет боевой. Понимаем, что соперник серьезный, в этом плане никому ничего объяснять не надо, поэтому подойдём к игре максимально готовыми.

Не мешают ли новости, связанные с нашим клубом? Знаете, мы футболисты, наше дело играть в футбол, делать все для достижения результата. Да, возможно, вокруг «Химок» сейчас есть определенный негативный фон, но уверяю вас, что внутри у нас абсолютно рабочая атмосфера. Кроме того, у нас дружная команда, поэтому все будет хорошо.

Нет ли волнения перед ЦСКА? Конечно, как я уже сказал, ЦСКА — это имя, величина в российском футболе. Мы уважительно относимся к любому сопернику, но уже есть опыт игры против больших клубов. К тому же мы упорно работали, долго шли к своему первому матчу в РПЛ. Свое право играть в Премьер-лиге заслужили и постараемся дать бой армейцам.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:27
ЦСКА офигенный раздражитель для любой команды, нам ни с кем не просто....
Альфи
Альфи
сегодня в 17:26
Ой воевали бы вы с кем нибудь другими...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:06
Непростой матч ожидает ЦСКА.
Химки в финале кубка дали бой зениту.
И только помощь судьи Москалева позволил отскочь бомжам.
Ars Ars 1
Ars Ars 1
сегодня в 15:24
"постараемся дать бой" и "дадим бой" - разные вещи. пахнет горелым.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:33
Все проблемы решим на поле.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:47
Витьку каждый может обидеть...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:47
Болтун.
For56tas
For56tas
сегодня в 10:37
ЦСКА бой даст любой, хозяева бой устройте.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:36
Никто и не сомневается, что ЦСКА вы дадите бой, а Спартаку сольете не сопротивяясь
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:32
А победит все же ЦСКА.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 10:19
Ха-ха) ваша дорога давно проложена назад в ФНЛ)) и прицепам с спартаком
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:18
бой ЦСКА может и дадите.
drug01
drug01
сегодня в 10:18
Будем ждать результат
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