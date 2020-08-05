Капитан «Химок»: «Заслужили право играть в РПЛ и постараемся дать бой ЦСКА»

Капитан «Химок» порассуждал о предстоящем матче против ЦСКА в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Планомерно и спокойно готовимся к матчу. Настрой у нас будет боевой. Понимаем, что соперник серьезный, в этом плане никому ничего объяснять не надо, поэтому подойдём к игре максимально готовыми.

Не мешают ли новости, связанные с нашим клубом? Знаете, мы футболисты, наше дело играть в футбол, делать все для достижения результата. Да, возможно, вокруг «Химок» сейчас есть определенный негативный фон, но уверяю вас, что внутри у нас абсолютно рабочая атмосфера. Кроме того, у нас дружная команда, поэтому все будет хорошо.