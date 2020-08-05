«Без тебя всё было бы менее значимым». Буффон обратился к Касильясу

Голкипер «Ювентуса» прокомментировал решение экс-вратаря «Реала» завершить карьеру.

Говорят, что конкуренция делает нас лучше других, но не идеальными перед собственным лицом.

Может быть, это тщетное стремление к совершенству и сделало нас теми, кто мы есть.

Спасибо, Икер. Без тебя все было бы менее значимым.