«Без тебя всё было бы менее значимым». Буффон обратился к Касильясу

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.
Говорят, что конкуренция делает нас лучше других, но не идеальными перед собственным лицом.
Может быть, это тщетное стремление к совершенству и сделало нас теми, кто мы есть.
Спасибо, Икер. Без тебя все было бы менее значимым.
They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020
Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP
И просто прекрасные люди, которые своей игрой "приносили" радость многочисленной армии футбольных фанатов!
И просто прекрасные люди, которые своей игрой "приносили" радость многочисленной армии футбольных фанатов!