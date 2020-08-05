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«Без тебя всё было бы менее значимым». Буффон обратился к Касильясу

сегодня, 16:27

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.

Говорят, что конкуренция делает нас лучше других, но не идеальными перед собственным лицом.

Может быть, это тщетное стремление к совершенству и сделало нас теми, кто мы есть.

Спасибо, Икер. Без тебя все было бы менее значимым.

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