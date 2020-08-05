Каррера: «Кокорин знает, как играть в „спартаковский“ футбол»

Экс-наставник «Спартака» , ныне возглавляющий греческий АЕК , поделился мнением о трансфере нападающего в московский клуб.

Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.

Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в «спартаковский» футбол. Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке».