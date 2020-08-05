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Каррера: «Кокорин знает, как играть в „спартаковский“ футбол»

сегодня, 19:40

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, поделился мнением о трансфере нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.

Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в «спартаковский» футбол. Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 23:29
Так вот кто оказывается носитель сакрального знания о "спартаковском" футболе.. Каждое новое высказывание о Кокорине и Спартаке чуднее и страньше предыдущего.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ 145532 (раскрыть)
сегодня в 23:28
    145532
    145532 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    сегодня в 23:07
    4 место в группе?))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 22:42
    даже старые и заслуженные не могут сказать что означает сей термин из прошлого)))это уже просто миф)))
    Физручини
    Физручини
    сегодня в 22:19
    Александр много забивает АХАХАХАХАХАХА
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    сегодня в 22:18
    Вытянутый за уши, конечно будет каждый год приносить хоть, какие-то очки). Требуйте, чтобы ваш клуб судили объективно, без протеже и без вилковщины. Это будет самый правильный путь.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 21:52
    Сказать можно всё что угодно. Только Зенит за последние годы приносит в еврокопилку наших клубов хоть какие-то очки , а Спартак покоряет всё новые "рекорды" , на потеху злопыхателям.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    сегодня в 21:40
    Так и про Зенит можно сказать. Резиновый кубок останется, так и от нынешнего Зенита толку нет).
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 21:34
    Карера льстит....когда Спартак играл в спартаковский футбол кто нибудь помнит?
    При Романцеве....спартаковская игра это стеночка
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 21:29
    Не путайте белое с черным, помнить можно что угодно, но говорить что Кокорин может играть в то ,во что уже никто не играет 30 лет, и уже даже несколько поколений кб футболистов не видели и не знают что это такое, смешно и не корректно
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 21:23
    DASH это вы?
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 21:19
    Творчество останется , но нового он ничего не напишет. Так и от нынешнего Спартака толку нет.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 21:18
    Что Гусь подразумевает под «спартаковским» футболом?
    Стеночки ,забегания, кружева? Так это осталось в бронматановых 90-х.
    Сейчас игра в пять защитников с надеждой на контр-атаки.
    Явно не игра под Кокоху.
    Сп62
    Сп62 ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 21:16
    Пушкина почти двести лет, как нет. Однако это не повод, чтобы забыть его творчество.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 21:15
    Каррера знает как тренировать Спартак.Не исключаю его возвращения .
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:13
    Сам Каррера не страдал знанием "спартаковского футбола",но знает,что знает Кокорин.Это-как "Мифы и легенды Древней ГРеции".
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 21:13
    спартаковский стиль это быть в середине таблице и находить крайних)
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 21:12
    что такое Спартаковский футбол?
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 21:11
    Построили автобус и гоняют на контратаках.
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 21:10
    А что там знать? Бей беги кто куда. 7 место застолбили.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 21:09
    "придумали термин спартаковский футбол, никто не знает, что это такое". Твои слова?)."НИКТО"!)
    Видишь я знаю и помню).
    d_fincher
    d_fincher ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 21:08
    Кокорин повысить результативность? Как? Если он удивительно, аномально мало забивал. Ни одного сезона в РПЛ с более чем 10-ю мячами. 19 голов за 62 игры в Зените. Это же дно. Или вот например такой показатель: в этом сезоне он забил 7 мячей. Часть - детям из Ростова, часть - фарм-Оренбургу, а 2 с пенальти. Это вот он должен повысить результативность?
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 21:04
    Опомнитесь, 30 лет прошло, так и будите в том веке жить, что толку то
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 20:59
    Вот приятно Карреру читать. Всегда был корректен, профессионален. И пусть никакого "спартаковского стиля" давно нет, за отсутствием игроков высокого уровня, но сам факт, что Каррера знает и помнит, что такое спартаковский футбол - это очень круто. Только хорошие воспоминания о нём, чемпионские. Он разбил в том сезоне всех конкурентов.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 20:55
    Спартаковский футбол мертв уже лет 25 как, а то и 30.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 20:55
    Будем посмотреть...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 20:53
    "Атака веером", "плести кружева"-это Спартак 90-х.
    Красиво играли. Это не бомжи с однообразными забросами на столба сурка Дзю. Спартак играл красиво. Было любо-дорого смотреть на игру команды с такими мастерами, как Цымбаларь, Карпин, пахарем Тихоновым и многих других футболистов.
    Kollljan
    Kollljan
    сегодня в 20:48
    И что это за футбол такой - Спартаковский?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 20:46
    По утверждению Федуна, слишком много не забили из-за не поставленных судьми пенальти ахаха
    Conzor
    Conzor
    сегодня в 20:45
    Карера тоже знал, 7-0 подтверждение на долгие года.
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