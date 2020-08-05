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Шалимов: «„Интер“ — фаворит матча против „Хетафе“»

сегодня, 20:15
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч идет

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе».

«Интер» — фаворит матча против «Хетафе», они много забили и мало пропустили в чемпионате Италии. В то же время «Интер» остался недоволен сезоном. Конте недоволен, и руководство недовольно. В плане настроя это скажется на игроках и тренерах. Со стороны «Интера» скучной игры не будет, но у «Хетафе» организованные обученные игроки, которые быстро убегают в контратаку.

Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Хетафе».

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Все комментарии
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 22:34
DASH вы?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:35
Хетафе способно удивить.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:31
Сразу видно, что человек опять на своём месте. И говорит очевидные вещи.
Yurza
Yurza
сегодня в 20:40
Физрук прямо всем глаза открыл.
juvenale
juvenale
сегодня в 20:23
ну если у Хетафе одна победа в последних 12 матчах,то конечно фаворит
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:19
Бездельник снова эксперт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:16
Кьо бы спарил...
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