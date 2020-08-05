Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе».

«Интер» — фаворит матча против «Хетафе», они много забили и мало пропустили в чемпионате Италии. В то же время «Интер» остался недоволен сезоном. Конте недоволен, и руководство недовольно. В плане настроя это скажется на игроках и тренерах. Со стороны «Интера» скучной игры не будет, но у «Хетафе» организованные обученные игроки, которые быстро убегают в контратаку.