Бабаев — о трансфере Гаича: «Надеюсь, мы не ошиблись»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер нападающего .

Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентине. Он был основным и в U20 и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина одна из самых сильных сборных мира, Гаич даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях.

Очень важным фактором было желание самого игрока, у Гаича были и другие варианты в Европе. Всегда импонируют, когда футболиста не надо насильно уговаривать, когда он сам хочет попробовать свои силы в новой команде. Не для кого не секрет, что Россия не является номером один для латиноамериканских талантливых футболистов. Надеюсь, мы не ошиблись. Но можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было. Сильный, большой форвард. Не буду пользоваться избитым выражением «форвард таранного типа», но на длительной основе после Нецида у нас такого игрока не было. Был Оланаре, но он был не так долго. Надеемся, с приходом Адольфо вариативность в атаке у нас увеличится.