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Бабаев — о трансфере Гаича: «Надеюсь, мы не ошиблись»

сегодня, 21:56

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер нападающего Адольфо Гаича.

Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентине. Он был основным и в U20 и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина одна из самых сильных сборных мира, Гаич даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях.

Очень важным фактором было желание самого игрока, у Гаича были и другие варианты в Европе. Всегда импонируют, когда футболиста не надо насильно уговаривать, когда он сам хочет попробовать свои силы в новой команде. Не для кого не секрет, что Россия не является номером один для латиноамериканских талантливых футболистов. Надеюсь, мы не ошиблись. Но можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было. Сильный, большой форвард. Не буду пользоваться избитым выражением «форвард таранного типа», но на длительной основе после Нецида у нас такого игрока не было. Был Оланаре, но он был не так долго. Надеемся, с приходом Адольфо вариативность в атаке у нас увеличится.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:01
И мы надеемся на парня!!! Он же может и Федю подхлестнуть , по которому давно скамейка плачет, вот только заменить его некем было. А вот теперь есть.
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 22:39
этот скаутский отдел уже успел утратить доверие фанатов
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:03
Мы тоже надеемся.
Удачи Гаичу
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:58
и только то?))))))))))))))
drug01
drug01
сегодня в 21:57
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