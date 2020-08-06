Манолас: «Не нужно опасаться таланта Месси»

Защитник «Наполи» прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Вы останавливаете Месси командными действиями, не нужно опасаться его таланта, несмотря на то, что он лучший футболист в мире. Главное — оказывать на их команду давление.

Надеюсь, что Инсинье выздоровеет и примет участие в матче. Моя травма? Я в порядке, боль в ребрах прошла.