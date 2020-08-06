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Манолас: «Не нужно опасаться таланта Месси»

вчера, 16:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Наполи» Костас Манолас прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Вы останавливаете Месси командными действиями, не нужно опасаться его таланта, несмотря на то, что он лучший футболист в мире. Главное — оказывать на их команду давление.

Надеюсь, что Инсинье выздоровеет и примет участие в матче. Моя травма? Я в порядке, боль в ребрах прошла.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:45
Его талант работает только с Леганесами и т.п.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Два кретина это сила (раскрыть)
вчера в 21:00
Да ладно вам, два года назад уже пОкарал)))
Два кретина это сила
Два кретина это сила
вчера в 20:58
Месси пакарает этого заносчивого Маноласа
Triem
Triem
вчера в 18:13
Всё верно. Футбол это не один человек а одиннадцать. Можно говорить о лучшем теннисисте, борце или шахматисте и т.д. Но говорить о ком то одном в футболе это чушня!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:08
Отнеситесь к нему как к простому игроку и получите по полной.
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 17:44
чакыр это 70 процентов вашего успеха в 2015 году
Ozabot
Ozabot
вчера в 17:11
Думаю, это будет наискучнейший матч с парой ударов в створ и минимальной победой в счете. Или даже нулевой ничьей. Обе стороны будут осторожничать, лажать, гаситься на своей половине.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:07
Кроме Месси есть игроки.
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:04
Связка Месси-Чакыр-Суарес еще никогда не давала осечек)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:01
Его талант сейчас не в духе.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:01
Наполи, возможно, и пройдут, но на победу в ЛЧ-без шансов! Не может команда добиться успеха в ЛЧ, когда играет без тренера!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:55
Если учесть то , что Барселона переживает не лучшие времена, то у Наполи есть шанс. Но надо признать , что и Наполи - очень нестабильная команда, могут выдать потрясающий матч, а могут и провести унылую игру. Так что заранее спрогнозировать результат - нереально. Все может случиться. Но и нужно понимать , что это ЛЧ , а не какой то проходной матч.
Ждем красивого футбола с обилием голов.
И пусть победит тот , кто победит.
Всем здоровья!!!
shlomo
shlomo
вчера в 16:53
Опасаться может и не стоит...а остерегаться нужно...
Zola
Zola
вчера в 16:49
Манолас знает как выбивать барсуков из лиги чемпионов!
drug01
drug01
вчера в 16:48
Это верно будет делать трудно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:48
Месси один в поле не воин. Барса уже не та!!!
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