ГлавнаяНовости

Карасев: «С VAR сложных моментов в работе судей стало меньше»

сегодня, 09:03

Арбитр ФИФА Сергей Карасев считает, что сложных моментов в работе судей стало меньше с введением системы VAR.

В некоторых эпизодах VAR нас выручал, и конечно, это подспорье для нас, так как присутствует человеческий фактор. Судья может что-то не увидеть, футбол очень быстрый, и VAR призван помогать футболу, чтобы все было справедливо. Какие-то случаи были, мы делали ошибки, и наши коллеги подставляли нам плечо, выручали. Такая командная работа приводит к тому, что клубы видят исправленные ошибки, и с введением VAR будет поменьше разговоров.

Однако мы не должны делать серьезных ошибок. Сложные моменты есть в каждой игре, судья должен их брать, надо поработать над ними, осмыслить их. Сейчас таких моментов поменьше.

Ранее Карасев высказался на тему психологической подготовки судей к обслуживанию матчей.

Все новости
Шалимов: «Глушаков — футболист опытный, классный»
Сегодня, 15:00 Комментарии2
Широков: «„Интер“ может закрыться в матче против „Байера“»
Сегодня, 14:54 Комментарии2
Федотов: «Кашшаи опять ставит этого жирного Вилкова на Суперкубок»
Сегодня, 13:56 Комментарии22
Худяков: «Мы точно ни у кого не срисовывали новый логотип»
Сегодня, 13:49 Комментарии3
Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что Алексей Миранчук уйдет»
Сегодня, 12:13 Комментарии14
Сорокин: «Надеюсь, что матчи Евро в Петербурге пройдут со зрителями»
Сегодня, 12:05 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:08
А вот господину Вилкову и ВАР нипочем. Судит как хочет , а хочет он одного, все знают чего. ВАР конечно сильно помог в этом сезоне, жаль что его осенью не было, иначе кто то бы и в десятку не попал, а кто то мог быть и повыше. Но нужно судьям прогрессировать в этом новом деле , уж больно сильно иногда игру затягивают.
Будем надеяться , что в новом сезоне ошибок станет еще меньше.
Всем здоровья.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:33
С таким судейством, как в прошлом сезоне, в ЛЧ и ЛЕ наших судей тоже станет меньше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:24
Карасёвское пуканье в пустоту ! Пока у власти в стране Газпром , хоть Вар ,хоть не ВАР ,а для них один НАВАР !
blitz
blitz
сегодня в 10:14
Когда на VAR Вилков помощь идёт только в сторону Зенита.
Союзник противников
Союзник противников ответ sashasokol (раскрыть)
сегодня в 10:12
Меня еженедельно десять лет банят и стирают,и что??? Стоит тратить своё время и нервы на то,чтобы "отстоять справедливость";мы же ничего не говорим здесь такого,что,будучи уничтоженным,повлияло на жизнь человечества! Дышите глубже,вы взволнованы....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:09
Здорово! Вот только число скандалов не уменьшилось,и новые варианты их появились.Скорее бы зима!
Faustello
Faustello ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 09:59
Газовый ВАРриор)))
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 09:59
Кручу верчу, обмануть хочу.)))
4RT
4RT
сегодня в 09:56
В "сложных моментах" вы его вообще не смотрите
sashasokol
sashasokol
сегодня в 09:32, ред.
Добрый день. В новости «Локомотив» в Твиттере потроллил «Спартак» от 24.07.2020 (в 09:50) был удален мой безобидный комментарий (28.07.2020 в 06:30). По указанной причине 28.07.2020 я задал вопрос модератору (в теме "Парфёнов не станет возглавлять "Оренбург"). При этом я отметил, что 26.07.2020 мне была показана 2-я ЖК и я был удалён на час (был надлежащим образом уведомлен о второй ЖК и удалении на час), и с указанного числа (с 26.07.2020) я не оставлял комментарии, которые содержали бы флуд или оскорбления? Фактически, 28.07.2020 я должен был получить первую ЖК, а мой комментарий должны были скрыть, но не удалять, но вместо этого мой комментарий был удален (при этом меня об этом не уведомили). Также 28.07.2020 после вопроса я получил ответ: "Удалён был за это: "если тебя так бомбануло". И был бан на час, за вторую ЖК". После этого, я ещё раз несколько раз написал пытаясь уточнить когда была у меня первая ЖК после удаления 26.07.2020 и почему уже 28.07.2020 после удаления я не получил об этом уведомление? Но, по непонятным причинам, меня за указанные два вопроса удалили на 4 дня и соответственно компететного ответа я не получил. Поэтому, если можно, дайте пжл ответ на эти два вопроса? Спасибо.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:18
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:15
Безбородову пофиг как работать с ВАР или без него.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:04
Зато у болельщиков много вопросов появилось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100