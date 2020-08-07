Карасев: «С VAR сложных моментов в работе судей стало меньше»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев считает, что сложных моментов в работе судей стало меньше с введением системы VAR .

В некоторых эпизодах VAR нас выручал, и конечно, это подспорье для нас, так как присутствует человеческий фактор. Судья может что-то не увидеть, футбол очень быстрый, и VAR призван помогать футболу, чтобы все было справедливо. Какие-то случаи были, мы делали ошибки, и наши коллеги подставляли нам плечо, выручали. Такая командная работа приводит к тому, что клубы видят исправленные ошибки, и с введением VAR будет поменьше разговоров.

Однако мы не должны делать серьезных ошибок. Сложные моменты есть в каждой игре, судья должен их брать, надо поработать над ними, осмыслить их. Сейчас таких моментов поменьше.