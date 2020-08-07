«Наполи» выкупил весь отель, чтобы не заразить игроков коронавирусом

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вчера, 16:45

Tuttosport сообщает, что руководство «Наполи» принимает чрезвычайные меры, чтобы не заразить игроков коронавирусом перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Сейчас в Испании накаляется обстановка с числом заразившихся COVID-19.

По данным источника, итальянскую команду заберут со взлетно-посадочной полосы в аэропорте Барселоны и отвезут прямо в отель, который был выкуплен «Наполи» на время их пребывания. Размещаться в отеле будут исключительно игроки и персонал. У каждого футболиста будет своя отдельная комната, а покидать отель они смогут только для того, чтобы попасть на стадион.