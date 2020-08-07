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«Наполи» выкупил весь отель, чтобы не заразить игроков коронавирусом

вчера, 16:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи22:00 Не начался

Tuttosport сообщает, что руководство «Наполи» принимает чрезвычайные меры, чтобы не заразить игроков коронавирусом перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Сейчас в Испании накаляется обстановка с числом заразившихся COVID-19.

По данным источника, итальянскую команду заберут со взлетно-посадочной полосы в аэропорте Барселоны и отвезут прямо в отель, который был выкуплен «Наполи» на время их пребывания. Размещаться в отеле будут исключительно игроки и персонал. У каждого футболиста будет своя отдельная комната, а покидать отель они смогут только для того, чтобы попасть на стадион.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:03
Отель просто очень счастлив от такого предложения итальянцев.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:48
Грамотное решение!
holms918
holms918
вчера в 16:47
Вот такая она, значит, подстраховочка.
shlomo
shlomo
вчера в 16:45
Мудрое решение...
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