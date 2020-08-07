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«Крузейро» частично выплатил «Спартаку» долг за Рошу

сегодня, 10:27

Сообщается, что «Крузейро» погасил долг перед «Спартаком» за аренду нападающего Педро Рошу.

Напомним, во второй половине 2019 года «Спартак» обратился в ФИФА с жалобой на «Крузейро», который не выплатил 750 тысяч евро. Организация установила сроки погашения задолженности, угрожая бразильскому клубу санкциями.

Вчера стало известно, что «Крузейро» перевел 400 тысяч евро. Клуб в данный момент работает над полным погашением долга.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:21
На безрыбье и рак рыба.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:44, ред.
Роша просто топ за свои деньги. Просто за него просили стакан семечек, а агенты развели того, без кого и жизнь плоха, на 18 миллилнов
112910415
112910415
сегодня в 11:15
хоть что-то, хоть как-то
ДСА
ДСА
сегодня в 10:59
Для бразильцев это очень большие деньги.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:53
Не 12, а 18 лямов, не веришь? Спроси у Карреры, он сам сказал, что это реальная цена.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:48
возвращайся скорей, легенда!
makkie
makkie
сегодня в 10:37
Еще один бесполезный актив.
Господи, как можно было купить этого Рошу за 12 млн?
beefs
beefs
сегодня в 10:34
вот и денежка пришла...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:30
Добрый день Уважаемые в новости про Сарри написал вроде поглядим и получил ЖК!Стараюсь писать максимально корректно!Даже уже не знаю что и писать(
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