«Крузейро» частично выплатил «Спартаку» долг за Рошу

Сообщается, что «Крузейро» погасил долг перед «Спартаком» за аренду нападающего Педро Рошу.
Напомним, во второй половине 2019 года «Спартак» обратился в ФИФА с жалобой на «Крузейро», который не выплатил 750 тысяч евро. Организация установила сроки погашения задолженности, угрожая бразильскому клубу санкциями.
Вчера стало известно, что «Крузейро» перевел 400 тысяч евро. Клуб в данный момент работает над полным погашением долга.
Господи, как можно было купить этого Рошу за 12 млн?
Господи, как можно было купить этого Рошу за 12 млн?