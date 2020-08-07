«Крузейро» частично выплатил «Спартаку» долг за Рошу

1596785245

сегодня, 10:27

Сообщается, что «Крузейро» погасил долг перед «Спартаком» за аренду нападающего .

Напомним, во второй половине 2019 года «Спартак» обратился в ФИФА с жалобой на «Крузейро», который не выплатил 750 тысяч евро. Организация установила сроки погашения задолженности, угрожая бразильскому клубу санкциями.

Вчера стало известно, что «Крузейро» перевел 400 тысяч евро. Клуб в данный момент работает над полным погашением долга.