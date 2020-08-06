Вау-эффект! Лига чемпионов вернётся и сожжёт ваши сердца дотла

1596738614

вчера, 21:30

Благодатным огнем, конечно же! В пятницу возобновляется любимый турнир миллионов. «Соккер.ру» восстанавливает ход событий и предлагает меню грядущих развлечений.

Итак, на чем мы остановились?

Такой долгой паузы в современной Лиге чемпионов никогда не было! Последние матчи до пандемической паузы из-за коронавируса были сыграны 11-го марта, а возобновляется турнир 7-го августа, то есть почти пять месяцев мы не слышали звуки любимого гимна и не видели международные клубные матчи высшей пробы.

Лига чемпионов прервалась, когда в половине пар 1/8 финала определились победители, а во второй половине отношения остались до конца невыясненными: состоялись только первые матчи. Итак, вот четыре четвертьфиналиста: ПСЖ , «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг». А теперь все пары 1/8 финала, чтобы напомнить об уже состоявшихся событиях и результатах стартовавшего еще в феврале плей-офф. Сначала завершившиеся противостояния:

«Боруссия Дортмунд» — ПСЖ (2:1; 0:2)

«Аталанта» – «Валенсия» (4:1; 4:3)

«Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0; 3:2 — овертайм)

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» (0:1; 0:3)

А теперь матчи, которые нам предстоит «досмотреть» в первом раунде плей-офф (хозяева ответных матчей указаны первыми):

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1)

«Бавария» — «Челси» (3:0)

«Ювентус» — «Лион» (0:1)

«Барселона» — «Наполи» (1:1)

- В пятницу и субботу определятся еще четыре четвертьфиналиста, которые отправятся в Португалию, где пройдет «Финал восьми» Лиги чемпионов.

- Второй сезон подряд действующий победитель турнира вылетает на стадии 1/8 финала: в сезоне 2018/19 «Аякс» выбил «Реал», а в нынешнем розыгрыше «Атлетико» в первом раунде плей-офф оказался сильнее «Ливерпуля». Будет новый чемпион!

- «РБ Лейпциг» в «Финале восьми» выступит без своего лучшего бомбардира Тимо Вернера, который летом перешел в «Челси». За «синих» он сыграть не сможет, впрочем, команде Фрэнка Лэмпарда осталось провести один матч в ЛЧ : трудно поверить, что отыграются в гостях у «Баварии» после 0:3 на «Стэмфорд Бридж».

- Никто из четырех команд, обеспечивших себе выход в четвертьфинал, не выигрывал Лигу чемпионов. Завоевывали «ушастого» «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Барселона», которые застряли в 1/8 финала. В следующий раунд выйдут максимум четверо, так как «Челси» и «Бавария» играют друг против друга.

- За последние 22 розыгрыша у Лиги чемпионов был всего один новый победитель — клуб, который не выигрывал трофей прежде. В элитный кружок влез «Челси» в сезоне 2011/12.

- «Манчестер Юнайтед» вчера вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а «Манчестер Сити» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Было два случая в истории, когда команды из одного города завоевывали Кубок чемпионов и Кубок УЕФА : в 1994 году это сделали «Милан» и «Интер», а в 2018-м мадридские «Реал» и «Атлетико». А тебе слабо, Манчестер?

- Пять из последних шести финалов Лиги чемпионов выиграли испанские клубы (четыре раза побеждал «Реал», однажды это сделала «Барселона»), но в прошлом году финал ЛЧ был чисто английским: «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм».

А что дальше?

Сетка плей-офф Лиги чемпионов уже известна, как и две четвертьфинальные пары: «РБ Лейпциг» — «Атлетико» и ПСЖ — «Аталанта». Одна из этих четырех команд сыграет в финале, дорогу к которому с другой стороны будут прокладывать более именитые и заслуженные клубы. У них такие маршруты: «Ювентус»/«Лион» против «Манчестер Сити»/«Реал» и «Барселона»/«Наполи» против «Бавария»/«Челси». И вот для наглядности:

The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9 — 90min (@90min_Football) July 10, 2020

Как изменился формат турнира?

На стадии 1/8 финала все по-прежнему: ответные матчи пройдут на полях команд, которые и должны были играть дома, то есть в Манчестере, Мюнхене, Барселоне и Турине. А вот дальше начинается самое интересное. Восемь четвертьфиналистов отправляются в Португалию, где в Лиссабоне выяснят отношения в формате «Финала восьми». Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, это будет плей-офф, как на чемпионате мира или Европы. Три победы в Лиссабоне — и получаешь Кубок чемпионов. Никогда еще путь к победе в Лиге чемпионов не был таким коротким и таким длинным одновременно.

Как выступили российские клубы в Лиге чемпионов?

Лучше и не вспоминать. Разве что для исторической памяти. «Краснодар» не сумел пробиться в основную сетку турнира через квалификацию: «быки» переломили ход противостояния с «Порту» на «Драгау», но в следующем раунде уступили «Олимпиакосу». «Зенит» и «Локомотив» получили прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов, где оба заняли последние места в своих группах. Чемпионов России опередили «РБ Лейпциг», «Лион» и «Бенфика», а «железнодорожники» пропустили вперед «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». Любопытно, что соперники наших клубов нашли друг друга в плей-офф: «Ювентус» играет против «Лиона» в 1/8-й, а «РБ Лейпциг» и «Атлетико» встретятся в четвертьфинале.

Какие заметные клубы уже вылетели из Лиги чемпионов-2019/20?

На групповой стадии обошлось без сенсаций, хотя стоит отметить прощание с турниром «Интера» и прошлогоднего полуфиналиста «Аякса». А вот в первом раунде плей-офф разом вылетели победитель и финалист предыдущего розыгрыша — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Таким образом, из прошлогодней полуфинальной четверки в деле остается одна «Барселона».

Кто больше всех забил в Лиге чемпионов?

Главный претендент на «Золотую бутсу» турнира — Роберт Левандовски. Поляк из «Баварии» забил 11 голов, в то время как его ближайший преследователь Эрлинг Холанд отличился 10 раз, но молодой норвежец уже дважды вылетел из Лиги чемпионов — сначала с «Зальцбургом», а потом и с «Боруссией». Роберт свой голевой запас еще может увеличить. Учитывая, что плей-офф пройдет в одноматчевом формате, Левандовского вряд ли кто-то догонит.

1 место. Роберт Левандовски («Бавария») — 11 (1)

2 место. Эрлинг Холанд («Зальцбург»/«Боруссия Д») — 10 (2)

3-5 место. Серж Гнабри («Бавария») — 6 (0)

3-5 место. Дрис Мертенс («Наполи») — 6 (2)

3-5 место. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 6 (2)

- Левандовски проводит свой самый результативный сезон в Лиге чемпионов. До этого личным рекордом Роберта были 10 голов за «Боруссию» в кампании 2012/13.

- В последних 12 сезонах лучшими бомбардирами Лиги чемпионов становились либо Криштиану Роналду, либо Лионель Месси. Однажды наравне с ними (но не больше!) забил Неймар. Однако в этом сезоне Роналду и Месси забили всего лишь по два мяча.

- Лидер по количеству результативных передач — Хаким Зиеш, выступавший на групповой стадии за «Аякс». На счету марокканца 5 «ассистов», но его могут легко обойти Ди Мария, Марез, Толиссо и Мбаппе, у которых уже по 4 результативных передачи и матчи впереди.

Когда смотреть матчи Лиги чемпионов?

1/8 финала: 7/8 августа (22:00 по московскому времени)

1/4 финала: 12-15 августа (22:00 МСК)

1/2 финала: 18-19 августа (22:00 МСК)

Финал: 23 августа (22:00 МСК)