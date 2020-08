Вау-эффект! Лига чемпионов вернётся и сожжёт ваши сердца дотла

Благодатным огнем, конечно же! В пятницу возобновляется любимый турнир миллионов. «Соккер.ру» восстанавливает ход событий и предлагает меню грядущих развлечений.

Итак, на чем мы остановились?

Такой долгой паузы в современной Лиге чемпионов никогда не было! Последние матчи до пандемической паузы из-за коронавируса были сыграны 11-го марта, а возобновляется турнир 7-го августа, то есть почти пять месяцев мы не слышали звуки любимого гимна и не видели международные клубные матчи высшей пробы.

Лига чемпионов прервалась, когда в половине пар 1/8 финала определились победители, а во второй половине отношения остались до конца невыясненными: состоялись только первые матчи. Итак, вот четыре четвертьфиналиста: ПСЖ , «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг». А теперь все пары 1/8 финала, чтобы напомнить об уже состоявшихся событиях и результатах стартовавшего еще в феврале плей-офф. Сначала завершившиеся противостояния:

«Боруссия Дортмунд» — ПСЖ (2:1; 0:2)

«Аталанта» – «Валенсия» (4:1; 4:3)

«Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0; 3:2 — овертайм)

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» (0:1; 0:3)

А теперь матчи, которые нам предстоит «досмотреть» в первом раунде плей-офф (хозяева ответных матчей указаны первыми):

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1)

«Бавария» — «Челси» (3:0)

«Ювентус» — «Лион» (0:1)

«Барселона» — «Наполи» (1:1)

- В пятницу и субботу определятся еще четыре четвертьфиналиста, которые отправятся в Португалию, где пройдет «Финал восьми» Лиги чемпионов.

- Второй сезон подряд действующий победитель турнира вылетает на стадии 1/8 финала: в сезоне 2018/19 «Аякс» выбил «Реал», а в нынешнем розыгрыше «Атлетико» в первом раунде плей-офф оказался сильнее «Ливерпуля». Будет новый чемпион!

- «РБ Лейпциг» в «Финале восьми» выступит без своего лучшего бомбардира Тимо Вернера, который летом перешел в «Челси». За «синих» он сыграть не сможет, впрочем, команде Фрэнка Лэмпарда осталось провести один матч в ЛЧ : трудно поверить, что отыграются в гостях у «Баварии» после 0:3 на «Стэмфорд Бридж».

- Никто из четырех команд, обеспечивших себе выход в четвертьфинал, не выигрывал Лигу чемпионов. Завоевывали «ушастого» «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Барселона», которые застряли в 1/8 финала. В следующий раунд выйдут максимум четверо, так как «Челси» и «Бавария» играют друг против друга.

- За последние 22 розыгрыша у Лиги чемпионов был всего один новый победитель — клуб, который не выигрывал трофей прежде. В элитный кружок влез «Челси» в сезоне 2011/12.

- «Манчестер Юнайтед» вчера вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а «Манчестер Сити» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Было два случая в истории, когда команды из одного города завоевывали Кубок чемпионов и Кубок УЕФА : в 1994 году это сделали «Милан» и «Интер», а в 2018-м мадридские «Реал» и «Атлетико». А тебе слабо, Манчестер?

- Пять из последних шести финалов Лиги чемпионов выиграли испанские клубы (четыре раза побеждал «Реал», однажды это сделала «Барселона»), но в прошлом году финал ЛЧ был чисто английским: «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм».

А что дальше?

Сетка плей-офф Лиги чемпионов уже известна, как и две четвертьфинальные пары: «РБ Лейпциг» — «Атлетико» и ПСЖ — «Аталанта». Одна из этих четырех команд сыграет в финале, дорогу к которому с другой стороны будут прокладывать более именитые и заслуженные клубы. У них такие маршруты: «Ювентус»/«Лион» против «Манчестер Сити»/«Реал» и «Барселона»/«Наполи» против «Бавария»/«Челси». И вот для наглядности:

The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9