В «Зените» три подтверждённых случая заражения коронавирусом

В «Зените» не менее трёх подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщается, это молодой футболист Даниил Шамкин и один сотрудник клуба. Ещё несколько человек находятся на карантине.
Отмечается, что заболевших среди игроков основного состава нет.
Как это запретить госфинансирование ???
Всё что нынче в футболе - из недр....
И хорошее и плохое...
Непонятно ваше желание видеть РПЛ любительской Лигой..
Как это запретить госфинансирование ???
Всё что нынче в футболе - из недр....
И хорошее и плохое...
Непонятно ваше желание видеть РПЛ любительской Лигой..
А слухи,сплетни,байки никогда не кончатся....
Одни берут титулы...другие сочиняют....это неизбежно...
А слухи,сплетни,байки никогда не кончатся....
Одни берут титулы...другие сочиняют....это неизбежно...
И это правильно. Сыграют молодежкой или получат технарь, какая разница? Главное, чтобы поавила были для всех одинаковые.
А от заражения никто не застрахован...
И это правильно. Сыграют молодежкой или получат технарь, какая разница? Главное, чтобы поавила были для всех одинаковые.
А от заражения никто не застрахован...
буду вашим одноклубникам туда направления выписывать :)
буду вашим одноклубникам туда направления выписывать :)
Всем здоровья.
Всем здоровья.