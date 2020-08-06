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В «Зените» три подтверждённых случая заражения коронавирусом

вчера, 18:57

В «Зените» не менее трёх подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщается, это молодой футболист Даниил Шамкин и один сотрудник клуба. Ещё несколько человек находятся на карантине.

Отмечается, что заболевших среди игроков основного состава нет.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Это не желание (насчет любительской по существу лиги) это прогноз, пусть и маловероятный, но прогноз. У меня возникает вопрос. Я считаю себя и, не без оснований, человеком ,владеющим русским языком. В этой связи у меня возникают два вопроса. 1. Или на этом сайте не все понимают русскую речь, или я переоцениваю свои знания языка. Почему мне приписывают не то, что я пишу , а то , что у вас на языке , или в мыслях? Когда появится, наконец возможность общаться с людьми , не искажающими мои слова? В заключение. Ситуация сейчас такова, что события могут пойти по совершенно неожиданному сценарию , в том числе и в футболе. Пусть вероятность не высока, но она не нулевая. Так и с РПЛ. Все может быть. В том числе теоретически и национализация. 2. Теперь по поводу слов Слуцкого. ВЫ просто не поняли о чем речь. Когда он говорит "Россия - не футбольная страна", он не имеет в виду, что футбол у нас непопулярен. Он имеет в виду, что у нас отсутствует массовая футбольная инфраструктура. Мне приходилось ездить на машине по Скандинавии ( тоже не южные страны( Так вот там практически в каждой деревеньке, или поселке есть прекрасное футбольное поле и нередко два- одно натуральное, а рядом искусственное. Таких полей не сотни , а тысячи. Точно также в Голландии , Бельгии, Австрии. Вот эти страны футбольные, а мы в основном пыжимся за счет госденег показать , что мы футбольная держава. Именно это Слуцкий и сказал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:08
"Мы ж не футбольная страна" по словам вашего бывшего рулевого....))
Как это запретить госфинансирование ???

Всё что нынче в футболе - из недр....
И хорошее и плохое...
Непонятно ваше желание видеть РПЛ любительской Лигой..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:40
Не переживай , все пройдет, у Спартака когда то было 6 чемпионств подряд и ничего, все прошло. Так и у Зенита. И Миллер не вечен и порядки могут измениться. И РПЛ вполне может любительской лигой стать, когда введут запрет на госфинансирование профессиональных футбольных клубов. Теоретически все возможно и даже три титула Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:34
Все верно, даже ввели такие как ложно отрицательный, ложно положительный, сомнительный, условно положительный, условно отрицательный. Возможности для маневра оставлены
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 22:09
Кто третий?
Grey33
Grey33
вчера в 21:40
"Мутко против" - это кличка внедрённого агента или жизненная позиция?
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:20
Главное, Вилков здоров!
blitz
blitz
вчера в 21:19
Потом узнаем после игры, сколько игроков Локомотива заразились от зенитовцев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:08
Завтра у "Зенита" будет три подтверждённых титула за сезон....

А слухи,сплетни,байки никогда не кончатся....
Одни берут титулы...другие сочиняют....это неизбежно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Вроде подписали петицию, что пеоеносов не будет.
И это правильно. Сыграют молодежкой или получат технарь, какая разница? Главное, чтобы поавила были для всех одинаковые.
А от заражения никто не застрахован...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ dino-hsv (раскрыть)
вчера в 20:55
Стесняюсь спросить , кто вы , что-бы кому-то, чего-то , куда-то выписывать?
denmig
denmig
вчера в 20:48
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47
Мое мнение по этому поводу...если бы из каждого утюга об этом не верещали...то мы бы этого и не заметили....а так намордники одели, ошейники одели....и....ладно не будем о грустном....мне этот год (високосный) много и нервов и бед понаделал...а в футболе (мое личное мнение) многое решается сверху....тест может быть, как отрицательным так и положительным....
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 20:44
Всё понятно - Дзюба, Азмун и Ловрен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:37
Теоретически можно, но, когда имеешь дело с людьми на огромных контрактах, можно и нужно исключить всякую случайность в такой ситуации. А теперь все возможно, в том числе и карантин по контактным признакам.
dino-hsv
dino-hsv ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 20:27
хорошая больница :)
буду вашим одноклубникам туда направления выписывать :)
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:22
Есть такое выражение...если сгореть, то не утонешь....клуб виноват понятно, но заразиться можно и не выходя из дома....
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ dino-hsv (раскрыть)
вчера в 20:19
У нас свобода слова.
dino-hsv
dino-hsv ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 20:18
есть. у вас в палате разрешают на стены зенитовские плакаты вешать или строго с этим? :)
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:14
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:12, ред.
    А причём здесь это? Если кто то был в контакте, даже в кратковременном, то все равно карантин и теперь допуск только после трех отриц тестов. А это время. Вина клуба однозначно
    dino-hsv
    dino-hsv
    вчера в 20:10
    спокойно. сейчас прилетят питерские слепыши и расскажут, что ничего этого нет. предвзятое судейство не увидели, и корону не увидят :)
    Храневец
    Храневец
    вчера в 19:43
    И ДЛЯ ЧЕГО БЫЛО НАЧИНАТЬ ЧЕМПИОНАТ ?КТО КОГО БОЛЬШЕ ЗАРАЗИТ !
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:42
    Это следовало ожидать, кто то , где то еще не раз подхватит. Человеческая натура слаба, чуть почуяли послабление и наверняка расслабились, вот результат. Надо продолжать серьезно относится к этой заразе. Зрителям следует держать дистанцию, иначе последствия могут быть непредсказуемые.
    Всем здоровья.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:34
    Надо 0-3 засчитывать.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:30
    Не мытьём так катаньем.
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    вчера в 19:27
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 19:27
      Бомжи привезут вирус к нам, не верю, что верные данные.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 19:27
      Скоро ЛЧ.. Главное основа поа жива))
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 19:15
      Это обстоятельство, в свете участия клубов в турнирах РПЛ,никакого значения не имеет.Не основа,слава богу.
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