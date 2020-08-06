В «Зените» три подтверждённых случая заражения коронавирусом

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вчера, 18:57

В «Зените» не менее трёх подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщается, это молодой футболист и один сотрудник клуба. Ещё несколько человек находятся на карантине.

Отмечается, что заболевших среди игроков основного состава нет.