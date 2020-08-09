Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20.
12 августа
«Аталанта» – «ПСЖ»
13 августа
«РБ Лейпциг» – «Атлетико»
14 августа
«Барселона» – «Бавария»
15 августа
«Манчестер Сити» – «Лион»
Команды проведут по одному матчу. Все игры пройдут в Лиссабоне.
Ждемс.
Ждемс.
Лейпциг-Атлетико 40-60
Барса-Бавария 30-70
Ман сити - Лион 80-20
Лейпциг-Атлетико 40-60
Барса-Бавария 30-70
Ман сити - Лион 80-20
Аталанта-ПСЖ победа ПСЖ
РБ Лейпциг-Атлетико победа Атлетико (но это не точно)
Бавария-Барселона здесь без вопросов Бавария
МанСити-Лион победа МанСити
полуфиналы
Бавария-МанСити здесь Бавария
ПСЖ-Атлетико здесь Атлетико
Финал
Бавария-Атлетико победитель Бавария,уж очень они сильны!
Аталанта-ПСЖ победа ПСЖ
РБ Лейпциг-Атлетико победа Атлетико (но это не точно)
Бавария-Барселона здесь без вопросов Бавария
МанСити-Лион победа МанСити
полуфиналы
Бавария-МанСити здесь Бавария
ПСЖ-Атлетико здесь Атлетико
Финал
Бавария-Атлетико победитель Бавария,уж очень они сильны!
И Лион, и Лейпциг играют в 1/4 ЛЧ. Причём с Лионом Зенит взял 4 из 6. С кем там играл Локо в группе смерти? Помню Юве, но они в этом списке не значатся. Второго сейчас не припомнить, гуглить просто лениво.
И Лион, и Лейпциг играют в 1/4 ЛЧ. Причём с Лионом Зенит взял 4 из 6. С кем там играл Локо в группе смерти? Помню Юве, но они в этом списке не значатся. Второго сейчас не припомнить, гуглить просто лениво.
Тяжело будет!
Тяжело будет!