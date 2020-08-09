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Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:10

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20.

12 августа

«Аталанта» – «ПСЖ»

13 августа

«РБ Лейпциг» – «Атлетико»

14 августа

«Барселона» – «Бавария»

15 августа

«Манчестер Сити» – «Лион»

Команды проведут по одному матчу. Все игры пройдут в Лиссабоне.

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04 августаАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии9
ОфициальноНовый сезон в Серии А начнётся 19 сентября
03 августа Комментарии6
«Факел» и «Енисей» обменялись кругами
03 августа Комментарии3
«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют за Суперкубок Англии 29 августа на «Уэмбли»
01 августа Комментарии13
Официально«Зенит» примет ЦСКА 19 августа. Появилось расписание стартовых туров РПЛ
31 июля Комментарии25
«Локомотив» жалуется на календарь. Но для этого нет причин
30 июляСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:38
Бавария - Барселона пропустить никак нельзя. Сможет ли Барса хоть немного посопротивляться ???
Ждемс.
Silent Assassin
Silent Assassin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:54
Она определённо не была простейшей или даже простой. Умеренно сложной, на мой взгляд.
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 01:53
Пари Сен-Жермен, Атлетико Мадрид, Бавария Мюнхен, Манчестер Сити - эти команды пройдут дальше.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 01:35
По шансам Бавария, потом МС, потом Атлетико, Барселона. Другие туристы по мне, посмотрим в 1 матче всё что угодно может случиться.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:50, ред.
только есть одно НО . зениту нужно было не проиграть крупно бенфике, а итог 0:3 , зато мы духовно богаты и у нас скрепы
Colchoneros
Colchoneros ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Байер Юве Атлетико Локо!
Cayman
Cayman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:32
Атлетико...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:24
Аталанта-Псж 30-70
Лейпциг-Атлетико 40-60
Барса-Бавария 30-70
Ман сити - Лион 80-20
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:22
Лига Чемпионов довольно не предсказуемый турнир но мне видится всё так
Аталанта-ПСЖ победа ПСЖ
РБ Лейпциг-Атлетико победа Атлетико (но это не точно)
Бавария-Барселона здесь без вопросов Бавария
МанСити-Лион победа МанСити
полуфиналы
Бавария-МанСити здесь Бавария
ПСЖ-Атлетико здесь Атлетико
Финал
Бавария-Атлетико победитель Бавария,уж очень они сильны!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:21
На заметку тем, кто канючил про простейшую группу, купленную газпромом для Зенита.
И Лион, и Лейпциг играют в 1/4 ЛЧ. Причём с Лионом Зенит взял 4 из 6. С кем там играл Локо в группе смерти? Помню Юве, но они в этом списке не значатся. Второго сейчас не припомнить, гуглить просто лениво.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 00:21
Барса Бавария ..в остальных парах все предсказуемо
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:16
Барса приехала...выходи...конечная станция Мюнхен...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:14
РБ Лейпциг серьезный соперник!
Тяжело будет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:14
бАРСА-бАВАРИЯ СУПЕР...
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