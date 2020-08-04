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Лига Европы-2019/20. Освежаем память и делаем пометки в календаре

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандеш Бруну
Фернандеш Бруну
Полузащитник
Морелос Альфредо
Морелос Альфредо
Нападающий
Жота Диого
Жота Диого
Полузащитник
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В среду возвращаются еврокубки! «На разогреве» у Лиги чемпионов выступает Лига Европы. «Соккер.ру» пересказывает краткое содержание предыдущих серий.

На чем мы остановились?

Лига Европы прервалась на самом интересном месте: первый раунд плей-офф остался позади, в шести парах 1/8 финала началось выяснение отношений (состоялись первые матчи), а вот в двух итало-испанских противостояниях борьба начнется с чистого листа.

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК (5:0)

«Базель» – «Айнтрахт Ф» (3:0)

«Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» (0:1)

«Байер» — «Рейнджерс» (3:1)

«Шахтер» — «Вольфсбург» (2:1)

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» (1:1)

«Рома» — «Севилья»

«Хетафе» — «Интернационале»

- Обращают на себя внимание крупные победы МЮ и «Базеля». Кажется, эти команды уже могут планировать путешествие в Германию, где пройдет финальный турнир Лиги Европы в формате «Финала восьми».

- В шести парах, где сыграны первые матчи, состоятся ответные встречи по стандартным правилам еврокубковых плей-офф. Сражения «Ромы» и «Севильи», а также «Интера» и «Хетафе» будут состоять из одной встречи.

- Среди 16 участников 1/8 финала мы видим клубы из 11 национальных ассоциаций: три команды представляют Германию, по два представителя у Англии, Италии и Испании, по одному — у Австрии, Дании, Греции, Турции, Украины, Швейцарии и Шотландии.

- Шесть из шестнадцати оставшихся в розыгрыше команд имеют опыт побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Самая титулованная в этой компании «Севилья», завоевавшая 5 титулов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). Также победами могут похвастаться «Интер» (1991, 1994, 1998), «Айнтрахт» (1980), «Байер» (1988), «Шахтер» (2009) и «Манчестер Юнайтед» (2017).

- Претендуют на победу в Лиге Европы четыре команды, начинавшие сезон в Лиге чемпионов: «Шахтер», «Олимпиакос», «Байер» и «Интер». Еще четверо «проходимцев» из Лиги чемпионов проиграли в первом раунде плей-офф («Бенфика», «Аякс», «Брюгге» и «Зальцбург»).

- В восьми последних розыгрышах Лиги Европы побеждали только команды из Испании (пять раз) и Англии (трижды). Победителя нужно искать среди МЮ, «Вулверхэмптона», «Севильи» и «Хетафе»?

Как выступили российские клубы в Лиге Европы?

Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» не сумели пройти квалификацию прошлым летом, а «Краснодар» и ЦСКА, начавшие свой путь в Лиге Европы с группового этапа, не вышли в весеннюю часть. «Краснодар» занял третье место в группе, пропустив вперед «Базель» и «Хетафе», а «армейцы» финишировали последними в квартете с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

Какие заметные потери уже понесла Лига Европы-2019/20?

Главные сенсации группового этапа — непопадание в плей-офф «Лацио» и гладбахской «Боруссии». Несмотря на провал в Лиге Европы, эти клубы провели хорошие сезоны и завоевали путевку и в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты. В первом раунде плей-офф громко рухнул «Арсенал», проигравший «Олимпиакосу». Довольно неожиданным стал также вылет «Аякса» от «Хетафе». А еще разом вылетели четыре португальских клуба — «Бенфика», «Порту», «Брага» и «Спортинг». Обошли нас в таблице коэффициентов и расслабились.

Кто борется за «Золотую бутсу» Лиги Европы?

Явного лидера среди бомбардиров нет. Шесть футболистов забили в основной сетке Лиги Европы по шесть голов и делят первое место, создав такую веселую шестиголовую гидру. Пятеро из них продолжают борьбу в турнире, только словенец Андраж Шпорар больше не забьет в текущем розыгрыше, он вылетел из этой Лиги Европы дважды — сначала со «Слованом», а потом и со «Спортингом».

Диого Жота («Вулверхэмптон») — 6 (0)

Дайчи Камада («Айнтрахт Ф») — 6 (0)

Альфредо Морелос («Рейнджерс») — 6 (0)

Андраж Шпорар («Слован»/«Спортинг») — 6 (0)

Бруну Фернандеш («Спортинг»/МЮ) — 6 (2)

Эдин Вишча («Истанбул Башакшехир») — 6 (4)

Лучшие снайперы Лиги Европы до нынешнего розыгрыша забивали, как минимум, 8 мячей за турнир, а рекорд принадлежит Радамелю Фалькао, который в кампании-2010/11, завершившейся победой его «Порту», настрелял 17 голов. В прошлом сезоне больше всех тоже забил форвард из состава победителей — Оливье Жиру (11 голов).

Как поменялся формат турнира?

Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча и пройдут на нейтральных полях. Лига Европы будет завершена в формате «Финала восьми» в Германии, а конкретно в Кельне, Гельзенкирхене, Дуйсбурге и Дюссельдорфе. «Рома» с «Севильей» и «Интер» с «Хетафе», которые еще не приступали к выяснению отношения в 1/8 финала, тоже сыграют по одному матчу на немецких полях. Ответные встречи в остальных парах 1/8-й пройдут на полях хозяев. Уже есть сетка плей-офф до самого финала, все подробности здесь.

На что еще стоит обратить внимание?

- Как и во всех матчах постпандемийного периода, в Лиге Европы будет разрешено 5 замен (остановить игру для перестановок каждая команда имеет права только трижды, не считая замены между таймами).

- В заявку на каждый матч теперь можно вносить по 23 футболиста, а не по 18, как было раньше.

- Перед рестартом еврокубков клубы смогут дозаявить максимум по три футболиста в список А, но все не так просто. Во-первых, список А по-прежнему может включать максимум 25 игроков (лишних разрешается отзаявить). Во-вторых, допускаются только новички, которые были заявлены за клуб и имели право выступать за клуб во внутренних турнирах на 3-е февраля 2020 года. Так что летние новички идут мимо, что логично.

- Накопления из желтых карточек футболистов на этот раз обнулятся после 1/8 финала (раньше сгорали после четвертьфиналов).

Когда смотреть матчи Лиги Европы?

1/8 финала: 5/6 августа (19:55 и 22:00 по московскому времени)
1/4 финала: 10/11 августа (22:00 МСК)
1/2 финала: 16/17 августа (22:00 МСК)
Финал: 21 августа (22:00 МСК)

Через две с половиной недели узнаем победителя Лиги Европы! Кому достанется трофей? Букмекеры выделяют в качестве фаворита «Манчестер Юнайтед», но мы обещаем провести более тщательное исследование по этому вопросу.

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Grabovsky
Grabovsky ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:07
Попадает!
112910415
112910415
сегодня в 06:41
жизнь продолжается, ура !
A.S.A
A.S.A ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 22:23
Спасибо
Colchoneros
Colchoneros ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:17
Именно!
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:10
удачи всем участникам
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:06
Победитель ЛЕ попадает в ЛЧ следующего сезона? Или нет?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:32
Совсем скоро!Дождались!
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