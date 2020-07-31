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«Зенит» примет ЦСКА 19 августа. Появилось расписание стартовых туров РПЛ

сегодня, 16:09

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание стартовых туров чемпионата России.

1-й тур

8 августа (суббота)

16:00 «Химки» – ЦСКА
18:30 «Тамбов» – «Ростов»

9 августа (воскресенье)

17:00 «Уфа» – «Краснодар
19:00 „Арсенал“ – „Ахмат“
20:00 „Спартак“ – „Сочи“

10 августа (понедельник)

17:00 „Урал“ – „Динамо“

11 августа (вторник)

18:00 „Ротор“ – „Зенит“
20:00 „Рубин“ – „Локомотив“

2-й тур

14 августа (пятница)

18:00 „Арсенал“ – „Уфа“
19:00 „Сочи“ – „Химки“
20:00 „Спартак“ – „Ахмат“

15 августа (суббота)

15:30 „Рубин“ – „Урал“
15:30 „Динамо“ – „Ротор“
18:00 ЦСКА – „Тамбов“
19:00 „Локомотив“ – „Краснодар“
20:00 „Ростов“ – „Зенит“

3-й тур

18 августа (вторник)

18:00 „Сочи“ – „Рубин“
19:00 „Тамбов“ – „Химки“
20:00 „Краснодар“ – „Арсенал“

19 августа (среда)

16:00 „Уфа“ – „Спартак“
16:00 „Урал“ – „Локомотив“
18:00 „Ахмат“ – „Ротор“
19:00 „Динамо“ – „Ростов“
20:00 „Зенит“ – ЦСКА

4-й тур

22 августа (суббота)

14:00 „Урал“ – „Краснодар“
16:00 „Химки“ – „Ахмат“
17:30 „Арсенал“ – „Динамо“
18:00 „Зенит“ – „Тамбов“
20:00 ЦСКА – „Рубин“
20:00 „Ротор“ – „Сочи“

23 августа (воскресенье)

16:30 „Уфа“ – „Ростов“
19:00 „Спартак“ – „Локомотив“

5-й тур

25 августа (вторник)

18:30 „Тамбов“ – „Сочи“
20:30 „Арсенал“ – „Химки“

26 августа (среда)

18:30 „Рубин“ – „Уфа“
18:30 „Ротор“ – „Спартак“
18:30 „Локомотив“ – „Ахмат“
20:30 „Ростов“ – „Урал“
20:30 „Краснодар“ – ЦСКА
20:45 „Динамо“ – „Зенит“

6-й тур

29 августа (суббота)

15:30 „Рубин“ – „Тамбов“
18:00 „Спартак“ – „Арсенал“
20:00 „Химки“ – „Ротор“

30 августа (воскресенье)

14:00 „Уфа“ – „Динамо“
16:00 „Локомотив“ – „Зенит“
18:00 „Ахмат“ – ЦСКА
20:00 „Сочи“ – „Урал“
20:00 „Краснодар“ – „Ростов“

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«Локомотив» жалуется на календарь. Но для этого нет причин
Вчера, 19:00Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
ОфициальноСтало известно время начала матча за Суперкубок России
29 июля Комментарии25
ОфициальноПоявилось расписание 1-го тура РПЛ
29 июля Комментарии14
ОфициальноФинал Кубка России-2020/21 состоится 12 мая
28 июля Комментарии22
ОфициальноОпубликован календарь РПЛ на сезон-2020/21
28 июля Комментарии59
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27 июля Комментарии5
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andrefino13
andrefino13 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:42
У них всегда стпрт хороший)))), и с разу объявляют себя чемпионами,всех остальных не достойными их....)))
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 18:41
Любопытно, со стороны Газпрома продолжится цирк предыдущего сезона, или дадут всё таки в футбол поиграть?...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 18:29
Скопировал этот пост туда.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Опасный хулиган (раскрыть)
сегодня в 18:25
Ну почему же???
Аpбитр
Аpбитр ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 18:13
Добрый день. Ознокомтесь и оставьте заявку, рассмотрим:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:11
Господа модераторы! При каких условиях можно продлить ВИП?
Я среди болельщиков своей любимой команды на первом месте по количеству комментариев, но большинство из них в оффтопах (в лигах).
На общие ветки редко хожу (не хочу участвовать в перепалках).
А вот в конкурсе прогнозов у меня в последнее время не очень получается.
Ответьте, пожалуйста, при возможности!
swift stream
swift stream
сегодня в 17:24
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:10
    19 августа спартак получит три очка, Газизов решил вопрос левых баллов.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:09
    У народных халявнвй старт...
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 17:04, ред.
    тур проводится в два дня, а иногда в три, при этом всё равно чинуши не смогли развести игры по времени: уже во втором туре урал играет с рубином, динамо примет дома ротор. обе игры стартуют в 15.30, тут ничего страшного нет, не в обиду болельщикам Казани и Екатеренбурга кроми них никто это зрелище смотреть не станет🤣 дальше всё хуже, цска - тамбов в 18.00, локомотив - краснодар в 19.00, ростов - зенит в 20.00 получается если у меня будет в этот день выходной мне предлагают смотреть по тайму с каждой игры что - ли или посмотреть коней с бомжами, а краснодар - локо не смотреть? 8 игр легко можно показывать в разное время когда на тур даётся 2 дня!!! вобщем мы привыкли к вредительству от руководства рпл...дальше мы видим как в каждом туре два матча стабильно играется в одно время и в 5м туре динамо принемает зенит в 20.45, а в 20.30 в Краснодаре быки уже 15 минут будут биться с цска🤷‍♂️
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    сегодня в 16:59
    Зенит примет ЦСКА. Помним 0-4.))))
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 16:55
    2 тур
    Краснодар- Локомотив 👋💪👍🤘
    Армейская душа
    Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 16:49
    Удачи! Жаль только, что для вас 7-е место стало трофеем. Или вы о кубке Канделяки?
    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен
    сегодня в 16:34
    Вилков опять будет в теме?
    Androshin
    Androshin
    сегодня в 16:32
    Первыый раз приличный календарь, только свиньям опять сплошные поблажки.
    Bikcon
    Bikcon
    сегодня в 16:24
    Свиньи опять начинают с Сочи и заканчивают.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 16:20
    Спартак начинает поход за очередным трофеем!
    Удачи!
    Смольчик
    Смольчик
    сегодня в 16:20
    Тут 4-0 мало будет.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:15
    обычный календарь ))) играть нужно лучше)))
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 16:14
    Календарь опять под бомжей состряпали
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