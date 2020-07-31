«Зенит» примет ЦСКА 19 августа. Появилось расписание стартовых туров РПЛ

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание стартовых туров чемпионата России.
8 августа (суббота)
16:00 «Химки» – ЦСКА
18:30 «Тамбов» – «Ростов»
9 августа (воскресенье)
17:00 «Уфа» – «Краснодар
19:00 „Арсенал“ – „Ахмат“
20:00 „Спартак“ – „Сочи“
10 августа (понедельник)
17:00 „Урал“ – „Динамо“
11 августа (вторник)
18:00 „Ротор“ – „Зенит“
20:00 „Рубин“ – „Локомотив“
2-й тур
14 августа (пятница)
18:00 „Арсенал“ – „Уфа“
19:00 „Сочи“ – „Химки“
20:00 „Спартак“ – „Ахмат“
15 августа (суббота)
15:30 „Рубин“ – „Урал“
15:30 „Динамо“ – „Ротор“
18:00 ЦСКА – „Тамбов“
19:00 „Локомотив“ – „Краснодар“
20:00 „Ростов“ – „Зенит“
3-й тур
18 августа (вторник)
18:00 „Сочи“ – „Рубин“
19:00 „Тамбов“ – „Химки“
20:00 „Краснодар“ – „Арсенал“
19 августа (среда)
16:00 „Уфа“ – „Спартак“
16:00 „Урал“ – „Локомотив“
18:00 „Ахмат“ – „Ротор“
19:00 „Динамо“ – „Ростов“
20:00 „Зенит“ – ЦСКА
4-й тур
22 августа (суббота)
14:00 „Урал“ – „Краснодар“
16:00 „Химки“ – „Ахмат“
17:30 „Арсенал“ – „Динамо“
18:00 „Зенит“ – „Тамбов“
20:00 ЦСКА – „Рубин“
20:00 „Ротор“ – „Сочи“
23 августа (воскресенье)
16:30 „Уфа“ – „Ростов“
19:00 „Спартак“ – „Локомотив“
5-й тур
25 августа (вторник)
18:30 „Тамбов“ – „Сочи“
20:30 „Арсенал“ – „Химки“
26 августа (среда)
18:30 „Рубин“ – „Уфа“
18:30 „Ротор“ – „Спартак“
18:30 „Локомотив“ – „Ахмат“
20:30 „Ростов“ – „Урал“
20:30 „Краснодар“ – ЦСКА
20:45 „Динамо“ – „Зенит“
6-й тур
29 августа (суббота)
15:30 „Рубин“ – „Тамбов“
18:00 „Спартак“ – „Арсенал“
20:00 „Химки“ – „Ротор“
30 августа (воскресенье)
14:00 „Уфа“ – „Динамо“
16:00 „Локомотив“ – „Зенит“
18:00 „Ахмат“ – ЦСКА
20:00 „Сочи“ – „Урал“
20:00 „Краснодар“ – „Ростов“
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Я среди болельщиков своей любимой команды на первом месте по количеству комментариев, но большинство из них в оффтопах (в лигах).
На общие ветки редко хожу (не хочу участвовать в перепалках).
А вот в конкурсе прогнозов у меня в последнее время не очень получается.
Ответьте, пожалуйста, при возможности!
Я среди болельщиков своей любимой команды на первом месте по количеству комментариев, но большинство из них в оффтопах (в лигах).
На общие ветки редко хожу (не хочу участвовать в перепалках).
А вот в конкурсе прогнозов у меня в последнее время не очень получается.
Ответьте, пожалуйста, при возможности!
Краснодар- Локомотив 👋💪👍🤘
Краснодар- Локомотив 👋💪👍🤘
Удачи!
Удачи!